Поддържането на метаболизма е по-трудно с напредване на възрастта, но храненето с правилните храни може да помогне. Диетоложката Тара Колингууд обяснява, че мускулната маса естествено намалява с напредване на възрастта, което може да намали броя на калориите, които изгаряте в покой. Но има и добра новина: Някои храни могат да помогнат за поддържане на мускулната маса, балансиране на кръвната захар и поддържане на тялото ви в режим на изгаряне на мазнини през целия ден, пише Eat this.

Сьомга

Това е храна номер едно, която хората над 50 години трябва да консумират. Богата е на протеини и омега-3 мастни киселини, които защитават мускулите и се борят с възпалението, поддържайки метаболизма ви висок.

Гръцко кисело мляко

Добавете гръцко кисело мляко към диетата си, ако търсите закуска, която ускорява метаболизма. Колингууд отбеляза, че тази храна е богата на протеини и пробиотици за поддържане на мускулите и здраве на червата, което е свързано с по-добро управление на теглото.

Яйца

Яйцата са едни от най-универсалните храни и трябва да бъдат основна храна за хора над 50 години. „Пълноценен протеин с витамин B12, който помага за превръщането на храната в енергия“, каза Колингууд.

Листни зеленчуци

Листните зеленчуци, включително спанак, къдраво зеле и зеле, са друга храна, която не може да бъде пренебрегната. „Нискокалорични източници на хранителни вещества, които подпомагат мускулната функция и производството на енергия“, обясни диетологът.

Ядки и семена

Колингууд препоръчва също ядки и семена. „Здравословните мазнини, протеините и фибрите поддържат нивата на кръвната захар и предотвратяват натрупването на мазнини“, обяснява диетоложката.

Авокадо

Също си струва да го добавите към списъка си за пазаруване. „Те са богати на полезни за сърцето мазнини и фибри, които ви помагат да се чувствате сити и да ограничите апетита“, поясни тя.

Боб и леща

Търсите богата на хранителни вещества гарнитура? Бобът и лещата са задължителни за вашата диета за изгаряне на мазнини. „Растителните храни, богати на фибри и протеини, помагат за стабилизиране на кръвната захар и стимулират изгарянето на мазнини“, обобщи Колингууд. | БГНЕС