Голям пожар гори в местността „Св. Георги“ в Сливен.

Сигналът за инцидента е получен в 12:43 ч., съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН).

Огънят е обхванал значителна площ, като към момента на място са изпратени пет екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Сливен. В гасителните дейности активно се включват и доброволци. На мястото на инцидента са директорът на РДПБЗН – Сливен, комисар Денчо Чомаков, и началникът на РСПБЗН – Сливен, които координират действията на екипите.

Всички усилия на екипите са съсредоточени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони.

Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.