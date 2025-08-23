Пожарникар загина при борбата с горските пожари в Португалия, което е четвъртата жертва на огнената стихия. Властите в съседна Испания обявиха, че са на път да загасят почти всички огнища в страната.

Приближава краят на пожарите, които опустошават Испания от две седмици, заяви генералният директор на Службата за гражданска защита Вирхиния Барконес пред обществената телевизия. Въпреки това по думите ѝ, все още горят "18 активни горски пожара, 17 от които са в оперативна ситуация 2+", което означава че все още създават опасност за хора и домове. Един от тях, който е в северозападната провинция Кастилия и Леон, все още е "особено заплашителен", добави тя. Стотици хора и множество селища остават евакуирани заради заплахите от пожари, но много жители успяха да се върнат по домовете си през последното денонощие.

Големите пожари засегнаха най-вече западната половина на страната, включително провинции като Галисия, Кастилия и Леон и Естремадура. Те пламнаха по време на 16-дневната гореща вълна с температури, достигащи 40° в страната и дори 45° в някои южни региони. С края на тази вълна, по-високата влажност и отслабването на ветровете, "условията са по-благоприятни" за гасене на пожарите, уточни Барконес.