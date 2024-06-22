Православните християни отбелязват Черешова задушница на 22.06.2024 г., събота, като на този ден хиляди хора се стичат към Гробищен парк-Бургас, за да почетат паметта на починалите си близки.

В тази връзка от полицията в Бургас съобщават, че движението на автомобили в района на траурния парк от 07.30 ч. на 22.06.т.г. /събота/ до нормализиране на трафика, ще бъде организирано еднопосочно, като МПС ще влизат през източния вход /до бившата бензиностанция “Петрол”/ и ще излизат през южния, на ул.”Транспортна” /главен вход/.

Полицейските служители ще бъдат разположени в близост до пешеходните пътеки, като ще осигуряват безопасното преминаване на пешеходци.

От Община Бургас напомнят, че хората могат да се придвижат до гробищния парк с помощта на градския транспорт:

- Линия 92

→ Терминал Меден рудник – ул. “Въстаническа” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Ортото” – ул. “Босна” – ул. “Александър Георгиев Коджакафалията” – ул. “Петрова нива” – ул. “Апостол Войвода” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Спортна”– бул. “Иван Вазов” – бул. “Христо Ботев” – ул. “Одрин” – ул. “Струга” – ул. “Даме Груев” – ул. “Янко Комитов” – Терминал Славейков – Гробищен парк – Терминал Славейков

ВАЖНО: Часовете, в които линия 92 обслужва спирка Гробищен парк в съботните дни са 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10.

- Линия Б1

→ Терминал Меден Рудник – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Спортна” – Терминал Юг – бул. „Христо Ботев” – Александровска – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев

→ Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – Александровска – бул. „Христо Ботев” – Терминал Юг – ул. „Спортна” – бул. „Захари Стоянов” – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – Терминал Меден Рудник

- Линия 11

→ Терминал Славейков – ул. „Проф. Якимов” – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – бул. „Демокрация” – Ж.П. гара – бул. „Мария Луиза” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Янко Комитов” – Терминал Славейков

- Линия 12

→ Терминал Славейков – ул. „Янко Комитов” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Мария Луиза” – Ж.П. гара – бул. „Демокрация” – Лазур ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. „Проф. Якимов” – Терминал Славейков

- Линия 15

→ Автогара Юг – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Транспортна” – кв. Сарафово

ВАЖНО: от кв. Сарафово, поради ремонтни дейности, автобусите по линия 15 не минават по ул. „Транспортна”

- Линия Б11

→ Терминал Меден рудник – ул. „Въстаническа” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Индустриална” – бул. „Иван Вазов” – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – ул. „Петко Задгорски” – Терминал Изгрев

→ Терминал Изгрев – ул. „Петко Задгорски” – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – ул. „Иван Вазов” – ул. „Индустриална” – ул. „Петко Задгорски” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Въстаническа” – Терминал Меден рудник