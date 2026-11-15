Трима души загинаха при тежка катастрофа по пътя Добрич - Балчик, в района между селата Безводица и Попгригорово. Автомобилът им се ударил в крайпътно дърво и вследствие на силния сблъсък се разцепил.

Инцидентът стана около 22:00 часа снощи. Двама от пътуващите са загинали на място. Третият пострадал, 19-годишен младеж, е бил транспортиран в болница, но по-късно е починал от получените травми.

На мястото на катастрофата са изпратени екипи на полицията, противопожарната служба и Центъра за спешна медицинска помощ.

По информация от района по време на произшествието е имало гъста мъгла, която е ограничавала видимостта. Заради катастрофата движението в участъка бе ограничено.

Причините за тежкия инцидент и обстоятелствата, довели до загубата на контрол над автомобила, предстои да бъдат изяснени от компетентните органи.