От днес, 15 ноември, влиза в сила законовото изискване автомобилите да се движат с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм.

Смяната на гумите съвпада и с промяната на времето. В контраст с високите температури през последните дни още вчера в цялата страна се усети застудяване.

Глобата за летни гуми или протектор под 4 мм в периода 15 ноември до 1 март е 25,56 евро. Изискването важи за всички автомобили, включително бусовете.

Втората част на традиционната полицейска акция "Зима“ започна на 11 ноември, и ще продължи до 20 ноември 2026 г. Кампанията протича под мотото "Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ и е насочена към опазване на най-уязвимите участници в движението при влошаващи се метеорологични условия.

Началото на кампанията съвпада с обявения Ден на национален траур в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия“ и предхожда отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия на 15 ноември.

В тази връзка органите на реда отправят апел към всички участници в движението за повишено внимание, отговорност и взаимна търпимост, за да бъдат предотвратени нови трагедии на пътя.