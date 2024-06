Джъстин Тимбърлейк беше арестуван след шофиране в нетрезво състояние в Лонг Айлънд в Ню Йорк. 43-годишният актьор и певец е бил задържан в понеделник вечерта в заможното село Саг Харбър в Хамптънс, според окръжната прокуратура на окръг Съфолк.



Той прекара в ареста цяла нощ, а след това се яви пред съда за да му бъде повдигнато обвинение по едно обвинение за шофиране в нетрезво състояние. Певецът беше сниман да напуска съда с бейзболна шапка и слънчеви очила, след като беше освободен без гаранция.



Съдебните документи показват, че Тимбърлейк е бил спрян от полицията малко след 12:30 сутринта в понеделник вечерта, след като е преминал без да спре на знак "Стоп" със своето BMW. Полицаят, извършил проверката, каза, че Тимбърлейк е бил "във видимо нетрезво състояние".



"Очите му бяха кървясали и изцъклени, силна миризма на алкохолна напитка се излъчваше от дъха му, той не можеше да разделя вниманието си, имаше забавен говор, беше нестабилен и не се представи добре на всички стандартизирани полеви тестове за трезвост", пише в документите на съда.



Певецът е цитиран да казва на полицая: "Изпих едно мартини и последвах приятелите си вкъщи."



Тимбърлейк многократно е отказал химически тестове, преди да бъде задържан.



По-рано през нощта Тимбърлейк е бил на вечеря в американския хотел на главната улица на Саг Харбър. Хотелът предлага широка гама от напитки, включително едномалцово шотландско уиски и арманяци, като някои бутилки достигат до $5100.



"В един момент, точно преди затваряне, някой стана да отиде до тоалетната и остави питието си на масата. Когато човекът се върна, Джъстин пиеше от него", каза вътрешен човек пред The NY Post. "Човекът каза: "Джъстин, това е моето питие!"



Остава неясно какво точно е пил певецът или какво случайно е отпил от питието на другия.



Той бил на път за къщата на приятел, когато бил спрян, според местни медии.



Преди това Тимбърлейк е обсъждал борбите си с прекомерното пиене и пристрастяването в интервю с Опра Уинфри, обяснявайки, че е преобърнал живота си, като е прегърнал грижата за себе си. Преди това той призна, че е взимал наркотици в началото на кариерата си.



"Изпил съм справедливия си дял от наркотиците и са ме хващали на места със свалени панталони. Просто се уверявам, че наоколо няма камери", каза той пред Observer Music Monthly през 2006 г.



Тимбърлейк е в средата на глобалното турне Forget Tomorrow, което промотира шестия му албум Everything I Thought It Was. Той има концерти в Чикаго на 21 и 22 юни и в Madison Square Garden в Ню Йорк на 25 и 26 юни. По-късно това лято той ще изнесе няколко концерта в Европа.



Представители на Тимбърлейк не отговориха на искане за коментар. Той трябва да се яви на онлайн заседание по делото на 26 юли.