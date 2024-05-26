Светият синод на Българската православна църква избра Знеполският епископ Арсений за нов Сливенски митрополит, съобщи БНТ.

Той получи гласовете на 7 от духовниците. За Арсений гласуваха Великотърновския митрополит Григорий, Плевенски митрополит Игнатий, Пловдивския митрополит Николай, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Русенския митрополит Наум, Старозагорския митрополит Киприан и Доростолския митрополит Яков.

Кандидатурата на епископ Герасим беше подкрепена от Врачанския митрополит Григорий, Ловчанския митрополит Гавриил, Варненския митрополит Йоан, Неврокопския митрополит Серафим и Видинския митрополит Даниил.

Кандидатите за поста на Сливенски митрополит бяха двама - Знеполският епискол Арсений и Мелнишкият Герасим.

Знеполският епископ Арсений е на 37 години. Ръкоположен е в епископски сан от покойния Сливенски митрополит Йоаникий.