Oколо 20.30 ч. на 15 юли на ул. “Васил Коларов” до дом №1 в Средец в посока кръговото кръстовище, лек автомобил “Рено Меган”, с румънска регистрация, управляван от 23-годишен румънски водач спрял вдясно по посока на движението и изведнъж рязко потеглил, блъскайки служебен полицейски автомобил “Грейт Уолл”, със софийска регистрация, ползван от екип на бургаската жандармерия. От инцидента настъпили единствено материални щети. След допускане на пътния инцидент румънецът продължил с висока скорост, неизпълнявайки полицейските разпореждания. Съвместно с различни областни дирекции на МВР 23-годишният водач е установен и задържан в Районно управление – Чирпан, като предстои допълнителното му принудително довеждане в ОДМВР – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.