12 награди завоюваха бургаските брейкари от "Black Style Squad" с треньор Христо Андонов на първия за годината турнир от спортния календар на Българска Брейк Федерация, наречен "ДО ОТКАТ". Той се проведе в Ямбол.

В оспорваните битки участваха 15 отбора с близо 110 участника, които показаха хъс, добри техники и уникален стил в този олимпийски спортен танц. В приблизително 10-часовото състезание бургаските състезатели се бориха „ДО ОТКАТ“ и заслужено съдийският панел от Spago, Samm The Man и Krasi ги класира на следните места:

ДЕЦА /момчета/ 6-9 г.:

1-во място Никола Николов

ДЕЦА /момичета/ 10-12 г.

2-ро място Румина Керчева

ДЕЦА /момчета/ 10-12 г.

4-то място Калоян Калинов

КАДЕТИ МЛАДША /момчета/ 13-15 г.

1-во място Цветан Данов

2-ро място Артьом Фиролиев

КАДЕТИ МЛАДША /момичета/ 13-15 г.

3-то място Валентина Станева

КАДЕТИ СТАРША /мъже/ 16-18 г.

1-во място Константин Шарапчиев

2-ро място Божидар Пехливанов

КАДЕТИ СТАРША /жени/ 19-35 г.

1-во място Пламена Георгиева

КАДЕТИ СТАРША /мъже/ 19-35 г.

4-то място Никола Янакиев

За финал организаторите на събитието изненадаха зрителите със специално планирана, провела се извън регламента, шоу битка „Изтока срещу Запада“, с което допълнително повдигна настроението и адреналина в залата.