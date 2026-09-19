Броят на чуждестранните туристи, посещаващи България, да се удвои до края на мандата на настоящото правителство - от около четири на осем милиона годишно, като се запазят и нивата в броя българските туристи, които избират да почиват у нас. Това е целта на кабинета, обяви министърът на туризма Илин Димитров по време на участието си в Националната среща на държавата, местната власт и бизнеса в туризма "Дълголятие/Гостоприемно море 2026", която се проведе в Историческия музей в Царево.

От една страна, чужденците ще внасят свежи капитали, а от друга страна, българите трябва да бъдат стимулирани да посещават нашите курорти, каза Димитров. По думите му, основните туристи, посетили Черноморието ни това лято, са българите - над 65 на сто. "Все още можем да се насладим на хубавото време по Черноморието. Това е нашата цел, а именно чрез събития и чрез промяната в законите, която планираме, в началото и в края на летния сезон да има по-голяма активност, което да доведе и повече туристи, подчерта министърът. Димитров съобщи, че окончателните данни за туристическия сезон през това лято ще бъдат обобщени през октомври.

"Данните към момента показват, че сезонът е сходен с миналогодишния. Поради повишаване на цените и други фактори имаме ръст на приходите досега с около 15 до 18 на сто. Но това са постъпления - относно печалбата и как като цяло се е справил бизнесът, ще разберем следващата година, когато бизнесът подаде своите декларации“, посочи министърът. Той добави, че вероятната разлика с миналогодишния сезон е плюс-минус един процент, а септември тази година е по-силен от миналогодишния.

Сезонът започна малко по-плахо, по-трудно, но в момента мисля, че няма да отчетем спад. Това е първият ни сезон, откакто сме в еврозоната. Това ще е поле за равносметки. Този сезон е на зададените въпроси, каза Димитров. Министърът представи и данни на Националния статистически институт за периода януари – юли 2026 година, според които регистрациите на туристи в страната са 5,2 милиона, от които 3 милиона на български и 2,2 милиона на чуждестранни туристи. Средният престой на българските туристи в местата за настаняване е 2,4 нощувки, а на чуждестранните - 3,8 нощувки. Приходите от нощувки на български туристи за периода януари - юли 2026 г. са 360 милиона евро, при ръст от 18,1 на сто, а приходите от нощувки на чуждестранни туристи за същия период са 520 милиона евро, при ръст от 10,5 на сто.

За летния сезон 2026 г. (май - юли) данните сочат общо 3,1 милиона туристи, малко над 11 млн. нощувки и приходи в размер на 627 млн. евро, при ръст от 13 на сто. По данни на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) регистрациите на туристи в места за настаняване от 1 януари до средата на септември 2026 г. са над 7,3 милиона (неокончателни данни), а по прогноза на Министерството на туризма за целия летен сезон (юни - септември) се очакват над 5 милиона регистрации.

Говорейки за следващия летен сезон, министър Димитров посочи, че управленската програма на правителството поставя акцент върху развитието на туризма. "Имаме добри новини за германския пазар още отсега. Заявените вече 150 000 седалки ще променят коренно картината на сезона. Особеността на германския пазар е, че туристите от Германия идват рано и си тръгват късно", каза той. По думите му идеята е през 2027 г. сезонът да започне с Великден в началото на май, да продължи с провеждането на песенния конкурс "Евровизия" в Бургас, след което хотелите да не затварят, а да се влезе директно в активния летен сезон.

"Успеем ли да направим това, той ще бъде повече от успешен“, отбеляза министърът. Той подчерта, че е важно градовете да бъдат добре поддържани, като изрази мнение, че крайморските общини се справят с тази задача. "Амбицията ни е догодина отново да приключим сезона чак в края на септември“, каза Димитров. Той съобщи още, че се планира мащабна реформа на начина на работа в сектор "Туризъм". По думите му краткосрочните наеми и платформите за тях ще бъдат включени в ЕСТИ и ще отчитат своите нощувки, като министърът се обърна с молба към кметовете да съдействат това да се случи по-бързо. Това не е кампания срещу краткосрочните наеми, ние искаме да бъдем партньори на бизнеса, каза Илин Димитров.

По време на дискусията той засегна темата за негативната кампания в сферата на туризма, като посочи данни от изследвания, според които шест положителни мнения са нужни, за да неутрализират ефекта на едно негативно. Министърът обърна внимание и на недостатъчния бюджет за реклама на страната ни. По думите на Илин Димитров той е колкото бюджета на една софийска езикова гимназия, което само по себе си показва, че не е достатъчен.

"Дълголятие" е национална инициатива на Министерството на туризма, насочена към удължаване на туристическия сезон по Южното Черноморие, с акцент върху месеците септември и октомври, съобщи БТА.