МЗХ ще продължи да работи за това българските производители на плодове и зеленчуци да достигнат световно ниво. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на откриването на регионалното изложение „От градината до теб – Еленово 2026“ в село Еленово, община Нова Загора.

Той подчерта, че за да се постигне устойчиво развитие, стопаните трябва да имат възможност да се обединяват в кооперативи и да получават необходимото финансиране за придобиване и разширяване на производствените бази.

Като пример земеделският министър посочи района на Сливен, където вече има изградена база, която може да бъде развита. По думите му обединението на производителите дава възможност да се предлагат на пазара количества и качество, които създават перспектива за развитието на сектора.

Министър Абровски изтъкна, че това е част от бъдещето на българското земеделие и отбеляза,че това изисква дългосрочна работа, а не само мерки за преодоляване на отделни кризи. „Първата стъпка е Законът за кооперирането, за да има основание да се случи това нещо“, поясни Пламен Абровски. Той посочи, че предстои законопроектът да бъде внесен в Народното събрание, като очакването е да бъде приет до края на годината, съобщиха от пресцентъра на министерството.

От своя страна председателят на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков заяви, че българските производители имат бъдеще и изрази увереност, че държавата ще продължи да ги подкрепя.

Пред медии министър Абровски коментира, че основните мерки на правителството са насочени към възстановяването на селата, тъй като жизнените селски райони са свързани с развитието на икономиката и гарантирането на продоволствената сигурност. Той посочи, че подкрепата в условията на настоящата криза е необходима, но по-важно е да бъде изградена дългосрочна и устойчива политика, която да не зависи от това кой заема поста министър. По отношение на цената на хляба, министър Абровски посочи, че не очаква сериозно повишение, като подчерта, че държавата предприема необходимите мерки в рамките на своите правомощия. „Тази година страната разполага с много добра зърнена реколта, която ще гарантира качествена пшеница, брашно и хляб“, категоричен бе той.

Пламен Абровски каза още, че в следващите дни ще започнат разговори с министъра на транспорта за допълнително облекчаване на транспортните разходи чрез използването на железопътната инфраструктура на страната. По думите му това е важен компонент от себестойността на зърното, поради което оптимизирането на разходите за превоз ще подкрепи производителите.

Сред официалните гости на събитието бяха и заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, кметът на село Еленово Диян Бонев, областният управител на Сливен Михаил Кашеров, както и народни представители от областта.

В изложението „От градината до теб-Еленово 2026“ , организирано от Националната Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ , участват близо 60 земеделски производители. Посетителите могат да закупят плодове, зеленчуци и други местни продукти директно от фермерите, да се срещнат с представители на семейни стопанства и да научат повече за пътя на храната от полето до трапезата. В рамките на събитието са предвидени още дегустации и кулинарни демонстрации. Събитието продължава и утре.