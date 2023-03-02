Медицинска лаборатория „ЛИНА” обявява графика на дежурните си лаборатории и манипулационни в страната на националния празник 3 март!

БУРГАС

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.

к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.

к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 – 12:00 ч.

ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 – 12:00 ч.

ж.к. „Меден рудник”, бл. №383: 07:30 – 12:00 ч.

ж.к. „Меден рудник", бл. № 185: 07:30 – 12:00 ч.

АЙТОС

ул. „Райна Княгиня” №2: 08:00 - 12:00

ПОМОРИЕ

ул. „Македония” №23: 08:00 - 12:00

КАРНОБАТ

ул. „Стара планина” №180 (МБАЛ Карнобат): 08:00 - 12:00

ул. „Алекси Нейчев” №14: 08:00 - 12:00

ВАРНА

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 07:30 - 12:30

ул. „Дойран" №6: 08:00 - 12:00

кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А : 08:00 - 12:00

ж.к. „Владислав Варненчик” над бл. №20: 08:00 - 12:00

ПЛОВДИВ

Централна лаборатория / район „Тракия”, ул. „Георги Данчов” №42 (с/у входа на „Акваленд”): 08:00 – 13:00

ул. „Съединение” №43: 08:00 – 12:00

бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 – 12:00

бул. "6-ти септември" №104: 08:00 – 12:00 ч.

АСЕНОВГРАД

ул. „Хан Аспарух” №13Б: 08:00 - 13:00

СТАРА ЗАГОРА

бул. „Руски” №47: 08:00 - 12:00

СЛИВЕН

ул. „Криволак” №9, ет. 2: 08:00 - 12:00

ЯМБОЛ

ул. „Жельо Войвода” № 11: 08:00 - 12:00

www.lina-bg.com