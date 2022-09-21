Медицинска лаборатория „ЛИНА“ осигурява дежурни манипулационни на 22 септември - Денят на независимостта на България. Ето и с какво работно време ще обслужват пациенти.

БУРГАС

22.09.2022

бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

07:00 - 13:00

к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)

07:00 - 13:00

ул. „Цар Симеон I” №82

07:00 - 12:00

к-с „Зорница”, бл. №57

07:00 - 12:00

ж.к. „Меден рудник”, бл. №185

07:00 - 12:00

ж.к. "Меден рудник", бл. №383

07:00 - 12:00

ВАРНА

22.09.2022

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

07:00 - 13:00

ул. „Мадара” №22

07:00 - 13:00

ж.к. „Владислав Варненчик” над бл. №20

08:00 - 12:00

бул. „Владислав Варненчик” бл. 28

08:00 - 12:00

кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А

08:00 - 12:00

СЛИВЕН

22.09.2022

ул. „Криволак” №9, ет. 2

07:00 - 12:00

ЯМБОЛ

22.09.2022

ул. „Жельо Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)

08:00 - 12:00

СТАРА ЗАГОРА

22.09.2022

ул. "Петко Рачев Славейков" №58 (в МЦ "Свети Пантелеймон")

08:00 - 12:00

КАРНОБАТ

22.09.2022

ул. „Алекси Нейчев” №14

07:00 - 12:00

ул. „Стара планина” №180 (в МБАЛ Карнобат)

07:30 - 12:00

АЙТОС

22.09.2022

ул. „Гарова” №3

08:00 - 12:00

www.lina-bg.com