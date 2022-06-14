Вчера сутринта във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение за инцидент на паркинг между бл. 66 и бл. 125 в к-с “Славейков”. От полицията посочват, че вероятно поради късо съединение в ел. системата на лек автомобил “Тойота Ярис”, със софийска регистрация, възникнал пожар, който засегнал паркираните в близост лек автомобил “БМВ Х-3”, с бургаска регистрация и лек автомобил “Опел Астра”, с бургаска регистрация. Изцяло изгорели са леките автомобили “Тойота” и “БМВ”, а частично обгорял е лекият автомобил “Опел”.

Стойността на нанесените от инцидента щети са в процес на установяване. Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление – Бургас.