До края на седмицата всички назални ваксини ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции в страната, докато инжекционните препарати се очакват с известно закъснение – най-рано до края на октомври. Това обяви току-що в Бургас здравният министър Катя Ивкова. Тя пристигна в УМБАЛ, за да извърши проверка на място за новата апаратура, доставена в лечебното заведение по Плана за въстановяване и устойчивост.

На въпрос кога ще бъдат доставени и инжекционните ваксини, министърът обясни, че причината за забавянето е свързана с процеса по разработване на ваксините от производителите. По думите ѝ на 29 септември е получен доклад, според който щамът на вируса е бил предаден на производителите по-късно от обичайното, което им е попречило да разработят и доставят своевременно ваксините – проблем, засягащ цялото Северно полукълбо.

Ивкова изрази увереност, че доставените количества са достатъчни за всички деца. И уточни, че ваксините ще бъдат разпределени поетапно, като до края на тази седмица всички регионални здравни инспекции в страната ще разполагат с необходимите количества назални препарати.

За детската противогрипна програма са осигурени общо 75 000 дози назална ваксина, от които 47 504 са предназначени за изпълнение по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г., а останалите количества са насочени към аптечната мрежа за по-широк достъп.

Назалната ваксина може да се прилага от личните лекари на деца над 2-годишна възраст, като право на безплатна имунизация по програмата имат деца от 6-месечна до 7-годишна възраст включително, както и деца с хронични заболявания до навършване на 17 години.

По-рано министър Ивкова обяви, че за предстоящия сезон в страната са осигурени общо 560 000 дози противогрипни ваксини за всички подлежащи на имунизация групи, включително и назалните препарати за децата. Имунизациите остават безплатни и се извършват в кабинети на регионалните здравни инспекции, както и в лечебни заведения, а подробна информация за конкретните места за ваксинация ще бъде публикувана на интернет страниците на РЗИ в страната.