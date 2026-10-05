Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури се вдигнаха днес на протест срещу подготвянето сливане с Изпълнителната агенция по горите. И настояха повече яснота около реформата. Протестните действия съвпаднаха и със сигнал за бомба, заради който служителите на областната управа бяха евакуирани, докато органите на реда извършат проверка.



Според председателя на Националната федерация „Земеделие и горско стопанство" към КТ „Подкрепа" Анелия Иванова основният проблем е липсата на диалог и конкретна информация от страна на Министерството на земеделието. „Нямаме писмен отговор от страна на министъра, нито желание за среща. Основното ни притеснение е, че към този момент няма разписана, черно на бяло, стратегия как ще се случи това обединение", заяви тя.

От синдиката настояват за представяне на финансов и функционален анализ, на база на които е взето решението за сливането, като смятат, че реално дублиране на функциите между двете агенции няма. Особено безпокойство буди ролята на ИАРА при прилагането на европейските регламенти и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури. По думите на Иванова евентуален провал на програмата би довел до сериозни финансови загуби за държавата, заради което синдикатът е отправил запитване и до Европейската комисия.

Неясна остава и съдбата на служителите на агенцията, в която по щат работят 220 души. А според Михаил Златев според публикувания проект на министерството от настоящата структура ще останат между 80 и 120 души, но не е посочено кои точно. „Няма никакъв определен бюджет или нещо подобно. Няма и яснота колко хора ще бъдат прехвърлени в новата агенция. Тоест, на практика нищо конкретно не знаем към момента", заяви той.

Златев определи протеста като предупредителен и отхвърли твърденията, че агенцията работи неефективно, посочвайки, че инспекторите извършват хиляди проверки годишно и носят милионни приходи за държавата чрез превантивната си и контролна дейност.