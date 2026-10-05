Шестото международно първенство по киокушин карате се проведе на 3-ти и 4-ти октомври 2026г. В Бурса по инициатива на Турския представител за ИКО – сенсей Омер Дюран. Българският отбор, съпроводен от световните шампиони – шихан Емил Костов и шихан Гергана Апостолова-Костова взеха участие с 23-ма състезатели, сред които бяха и възпитаниците от Бургаския клуб СКК“КИОКУШИН СПИРИТ“ Бургас.

Първият ден от мероприятието се съревноваваха възрастовите групи от 8 до 15г. вкл., където бургаските възпитаници заюваха следните места: Виктория Пехливанова - 2-ро място ДСВ +60кг; Мария Танева - 3-то място ДСВ до 50кг; Даная Лана - 3-ро място Мм 10-11г. до 40кг.. Тяхната съотборничка Ярослава Анурова отпадна на квалификациите при Девойките. Като цяло отбора на БКА-ИКО БЪЛГАРИЯ, този ден, извоюва 10 първи, 1-но второ, 3 трети и 1 четвърто места.

Втория ден първенството продължи с дивизиите при младежи, девойки, мъже и жени. Мероприятието започна отново с “ката”, където състезателят на шихан Гергана Апостолова-Костова - Валентин Желев, се класира на първо място при мъжете, а Ярослава Прудникова спечели бронз при девойките 16-17г. След тази дисциплина, първенството продължи с кумите при 16-17г., където Тервел Василев се класира 3-ти, в категория до 70кг., а Ярослава Прудникова, след едно продължение на финала, стана шампионка при девойки над 65кг..

При мъже, в категория до 70кг., Иван Павловски отпадна 3-та среща, за сметка на Валентин Желев, който се съревновава в супер тежка категория, побеждавайки на финала с “вазари” съперника си от Франция. Същият получи и специална награда на Първенството за: “най-голям боен дух”.

Шихан Гергана Костова бе сред реферите на първенствата, сенсей Евгени Прудников бе част от съдийския състав, а шихан Емил Костов бе изпратен от Хонбу- Япония за наблюдател на Мероприятието!

Националният отбор на ИКО БЪЛГАРИЯ участва за пореден път на този международен форум, който тази година включваше 240 представители от 12 държави - Турция, Кувейт, Иран, Ливан, Белгия, Франция, Казахстан, Полша, Саудитска Арабия, Дубай, Австрия и България.