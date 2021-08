Най- очакваното събитие от тинейджърите по морето - TEEN BOOM FEST започва днес.

Второто издание на събитието без аналог събира актуалните лица от мрежата и любими артисти и музикални звезди.

Откриването на фестивала ще бъде в 16.00 часа на Морска гара. Тогава стартират вълнуващите фен срещи с влогъри, инфлуенсъри, ютубъри, тик токъри.



В първия ден на фестивала във фен зоната ще ви очакват Мъци, Йоан-Петър, Elyasa, Suzie & Reni, Силвия Петкова, Ивайло Захариев, Стоян Копривленски, MATTEGO, FEETBITES, Светлозара и Димитър.



Следва флашмоб парти изненада с Iskrata и D-ZASTA!











А точно в 19:30 концертната сцена ще взривят 100 KILA, BILLY HLAPETO и D3MO, VENZY и Магическото шоу на THE JOKER.

Във втората фестивална вечер ще можете да се срещнете с ARTI, Sandeff&Stella, Alper Chochev, Светът на Ванката, Йоанна Темелкова, Chefo, Svet Radoslavof, Eva Georgieva, Mitko_Sv, РPETROVVA, Feetbites, Светлозара и Димитър. Музикалните звезди във втората вечер са Torino&Pashata, Dara Ekimova, Iskrata, Divna, Svet Radoslavof, Maтeo и Ева Георгиева.

За невероятното настроение на фестивала ще се погрижат също талантите от танцово Студио 29, Dance.club.FREYA, КСА "Нефтохимик" 2011, Танцова школа Estrella, Национална школа по атракционни изкуства, Духов оркестър към НУМСИ "Проф. П. Владигеров" гр. Бургас.

Организатор на събитието е Община Бургас, медиен партньор са радио и телевизия The Voice, генерален партньор е Telenor Bulgaria. Със съдействието на Scalefocus Academy, Sutherland Bulgaria, Port of Burgas, Каза Декор и Go to Burgas.

Тази година мотото на фестивала, зад което застават популярните лица от мрежата и сцената, е „Безопасен интернет“. Каузата на организаторите е подкрепена от всички участници и партньори. Чрез любимите си лица от мрежата, тинейджърите по-лесно ще се научат да бъдат бдителни в интернет пространството и да избегнат "капани" и неприятности, които ги застрашават докато играят, комуникира, постват или коментират.

Входът е свободен.