Изборите в България предизвикаха шок не само у нас, но и в редакциите на чуждите медии, които се оказаха изправени пред жестоко предизвикателство - как точно да преведат наименованията на новите партии или формации като "Изправи се! Мутри вън!" и "Има такъв народ".

Проучване на БНТ показва, че най-голямото затруднение е предизвикал преводът на думата "мутри", която във всички чужди медии и езици е сменена с "мафия", заради липсата на еквивалент.

Англоезичните медии, например, превеждат имената на новите партии в Народното събрание като There Is Such A People ("Има такъв народ") и Stand Up! Mafia Out! (букв. "Стани! Мафия вън!"). Във френските и френскоезичните белгийски медии пък името на партията на Слави Трифонов се превежда като Il y a un tel peuple, а "Изправи се! Мутри вън!" e Debout! Mafia dehors!

В немскоезичните медии в Германия и Австрия вероятно се наблюдава най-адекватния превод, като името на партията "Има такъв народ" се превежда като Es gibt so ein Volk, а формацията "Изправи се! Мутри вън!" се превежда или като Richte dich auf! Mafiosi raus! (букв. "Изправи се! Мафиоти вън"!) или Stehe auf! Mafia raus!. (букв. "Стани! Мафия вън!")

В Нидерландия и фламандската част на Белгия името на партията на Слави Трифонов е Er zijn zulke mensen (букв. "Има и такива хора"), а формацията около Мая Манолова е Sta op! Mafia eruit!.

Рускоезичните медии заложиха на "Есть такой народ" и "Поднимайся! Мафию долой!", а сръбските пък преведоха партията на Слави Трифонов звучи като Postoji takav narod, а на Мая Маноловва като Ustanite! Mafija napolje!

Турците също се измъчиха, достигайки до буквалното "Böyle Bir Halk Var" ("Има такъв народ") и "Ayağa Kalk! Magandalar Dışarı!" ("Изправи се! Мутри вън!").

Македонците пък въобще решиха да избегнат употребата на думата "мутра" и представиха коалицията на мая Манолова като "Исправи се! Излези!"