Вечерта на втори март ще обагри с различни нюанси на настроението присъстващите на концерта „Чардаш, вино и любов“ в залата на Операта.





Концертният спектакъл умишлено е съчетал в заглавието си понятия, които правят препратка към житейските наслади, така необходими, особено във време на криза. А изкуството е още по-нужно и незаменимо в трудните времена, измерими вече с близо година, която беляза делника ни с по-голяма доза страх, отколкото е допустимо, за да се поддържа балансът на емоции и здравословното ниво на добро настроение. А „Чардаш, вино и любов“, проект, реализиран по идея на солистката на Бургаската опера Людмила Михайлова, има за цел именно да бъде като антидот на инертността, бездушието и отчаянието. Дори в необичайното време, всеки би трябвало да намери ниша за досег с изкуството, което е насъщен елемент от смисленото и пълноценно съществувание.

Концертът на солистите от Държавна опера Бургас Людмила Михайлова – сопран, Йордан Христозов – баритон и Диман Панчев – бас е насочен към широката аудотория и ще бъде приет радушно от хора от различни възрастни. Красивите музикални мотиви от известни произведения от Росини, Верди, Пучини, Щраус, Лехар, Калман, Хренников и Мусоргски, ще бъдат поднесени с емоционален заряд, който ще наелектризира сцената на Операта, а характерните за оперетното творчество темпераментни танци ще развълнува публиката и ще я зареди с очарователното съчетание на чардаша и любовта. На рояла в Зала Опера ще бъдат двете млади и талантливи пианистки Дария Кръстева и Нина Райхел.

Людмила Михайлова е носител на наградата за Активна творческа дейност – Музикант на годината за 2016 г. на БНР. Тя и сценичните й партньори – Йордан Христозов и Диман Панчев са дългогодишни солисти на Държавна опера – Бургас, изпълняващи централен репертоар и носители на множество награди и отличия.

"Чардаш,вино и любов" е един проект, в който любителите на класическата музика ще чуят едни от най-известните оперни арии и ансамбли от оперетното изкуство. С много танци и настроение се надяваме публиката да съпреживее с нас една изключителна вечер, която да зареди хората с много любов и надежда,и да прогони апатията, която се трупаше в сърцата ни през пандемията. Всички чакаме с нетърпение да се върне времето, в което се чувствахме свободни. Надявам се нашият концерт да предизвика много настроение и усмивки,и дори и за кратко да ни накара да полетим“, казва Людмила Михайлова.

В богатата и разнообразна програма ще прозвучат:

Ария на Дон Базилио от операта ''Севилският бръснар'' на Джоакино Росини, Ария на Тоска от операта ''Тоска'' от Джакомо Пучини, Ария на Тасило, Дует на Марица и Жупан и Терцет от оперетата ''Графиня Марица“ от Имре Калман, Ария на Силва и Дует на Силва и Едвин, Дует на Бони и Щаси и Куплети от оперетата ''Царицата на чардаша“ – също от Калман, „Песен на бълхата“ от Модест Мусоргски, Ария на Адела от оперетата ''Прилепът'' от Йохан Щраус – син, Ария на Данило и Дует на Анна и Данило от оперетата „Веселата вдовица“ от Франц Лехар, Ария на Лаурета от операта „Джани Скики от Джакомо Пучини, „Песен на пияния“ от Тихон Хренников. Бравурен финал на концертния спектакъл ще бъде прочутата „Наздравица“ от операта ''Травиата“ от Джузепе Верди.

Билети за събитието могат да бъдат закупени на касата на Операта, каса „Часовника“ /пред хотел „България“/, в мрежите на Grabo и Eventim, както и в препратките към събитията в програмата: https://operabourgas.com/bg/programme в официалния сайт на Държавна опера – Бургас.

ВАЖНО:

Според изискванията на Министерството на здравеопазването, присъстващите на концерта трябва да са с предпазни маски, като в залата ще бъдат взети всички необходими противоепидемични мерки. Допустимият капацитет на присъственост в залата е 30 %.

За солистите:

Людмила Михайлова, сопран:

Завършва Средно музикално училище /понастоящем НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"/ в гр. Бургас в класа по виолончело на Жасмина Чернева. Отличена със златен медал за успех в обучението. Изучава композиция при Росица Тончева и класическо пеене при Найден Бороджиев. Получава множество награди и отличия на национални конкурси за виолончелисти в гр. Провадия, Кюстендил и Бургас, и национални, и международни конкурси за композитори, от които Специалната награда за композиция на Световен фестивал ,,To Round The World With Hearts’’ – Tokio, Japan 1987 г. Под ръководството на Росица Тончева изнася концертни участия със свои композиции в страната. Лауреат на националния конкурс в гр. Провадия за композитори през 1988 г., участва в Интернационален фестивал за Нова Музика - ,,До - Ре - Ми‘‘ през 1987 г. със свои композиции, както и в Трета Международна асамблея ,,Знаме на мира‘‘ - София.

През 1990 г. постъпва в Музикалната Академия София, където учи виолончело при проф. Здравко Йорданов, класическо пеене при доц. Сили Бръчкова и композиция при проф. Александър Райчев. Дипломира се през 1995 г. със специалност виолончело в Инструментален факултет и класическо пеене във Вокален факултет. Държавният й изпит е на сцената на Бургаска опера с ролята на Джилда в операта ''Риголето '' на Верди под диригентската палка на нейният учител от Музикалната Академия проф.Иван Вулъпе. Поради огромния успех на спектакъла ръководството на операта й предлага договор като щатен солист, от 1995 г. до сега е артист – солист в Държавна опера Бургас. Изпяла е през годините много централни сопранови партии в опери, оперети, кантатно – ораториални произведения, детски спектакли и мюзикхъли . Репертоарът й включва: Джилда от оп. ''Риголето'' на Верди, Царица на нощта от оп. ''Вълшебната флейта'' на Моцарт, Лучия от оп. ''Лучия ди Ламермур'' на Доницети, Виолета от оп. ''Травиата'' на Верди, Розина от оп. ''Севилският бръснар'' на Росини, Микаела от оп. ''Кармен'' на Бизе, Нанета от оп. ''Фалстаф'' на Верди, Дона Ана от оп. ''Дон Жуан'' на Моцарт, Констанца от оп. ''Отвличане от сарая '', Татяна от оп. ''Евгени Онегин'' на Чайковски, Фиорделиджи от оп. ''Така правят всички'' на Моцарт, Памина от оп. ''Вълшебната флейта'' на Моцарт, Мими от оп. ''Бохеми'' на Пучини, Церлина от оп.''Дон Жуан '' на Моцарт, Мюзета от оп.'' Бохеми'' на Пучини, Сузана от "Сватбата на Фигаро" на Моцарт, Ана от "Набуко" на Верди и др. От оперетния репертоар: Елена от ''Хубавата Елена'' на Офенбах, Арсена от ''Цигански барон'' на Щраус, Розалинда от '' Прилепа'' на Щраус, Валансиен от '' Веселата вдовица '' на Лехар, Щаси от '' Царицата на Чардаша'' на Калман, Маня от '' Графиня Марица'' на Лехар, Лила от ''Българи от старо време'' на Карастоянов и др. Мюзикъли: Кети от ''Лелята на Чарли'' на Фелцман, Аничка от ''Службогонци'' на Парашкев Хаджиев, Шийкова от ''Службогонци'' на Парашкев Хаджиев, Бонка от ''Четиримата близнаци'' на Георги Костов, Беки от '' Американски уикенд'' на Александър Йосифов, Алиса от ''Алиса в страната на чудесата '' от Александър Йосифов, Снежанка от ''Снежанка и седемте джуджета'' на Атанас Косев; и ораториално-кантатни произведения: ''Коронационна меса'' от Моцарт, ''Реквием'' от Моцарт, ''Немски реквием'' от Брамс, ''Кармина Бурана'' от Карл Орф, ''Стабат Матер'' от Перголези, '' Магнификат'' от Бах, ''Глория'' от Вивалди.

Специализирала е вокално майсторство при Александрина Милчева и Федора Барбиери. Два пъти получава наградата за най- добро представяне на оперен певец на международната Тиролска Певческа Академия в Австрия.( 1997- 1998 г.). Гастролирала е в Испания, Франция, Австрия, Германия, Швейцария и Холандия. Организира и реализира концертни проекти с певци и малък оркестър, като тя самата участва като вокален изпълнител и виолончело - соло. Прави транскрипции за различни музикални формации на известни произведения, които включва в концертите си. Носител е на Наградата за активна творческа дейност на БНР за 2016 г.

Записи и телевизионни участия:

През 1992 записва СD “Метаморфози”- за 12 виолончела - соли от Лазар Николов съвместно със своя професор Здравко Йорданов.

През 1996 записва за БНТ “Немски реквием” – Брамс - соло сопран, диригент Георги Димитров; с участие на Пловдивска Филхармония и хорова капела “Светослав Обретенов”- гр. София.

В ролята на Дона Анна от операта Дон Жуан 2003 год.- премиера на ОФД гр. Бургас – излъчена от телевизия “7 Дни”.

В ролята на Фиордилиджи - от операта “ Така правят всички”- Моцарт през 2005 год. - премиера на ОФД гр. Бургас – излъчена от регионална телевизия RN-Канал 0 – гр. Бургас.

През 2015 г. записва рекламен филм по нейна идея за популяризирането на културния туризъм в България и старите църкви ,съвместно с Община Несебър: ,, Вяра в Несебър‘‘, където разказва за тях и изпълнява арията на Тоска от едноименната опера на Пучини. Филмът е преведен на 5 езика и разпространен от тур-операторските агенции извън България. Идеята е част от църквите да бъдат обединени в културно-туристически маршрут, наречен ,,Духовен път‘‘.

Йордан Христозов, баритон:

Дебютът на Йордан Христозов е през 1998 г., когато участва в съвместни турнета на „Дунавска опера“ – Русе и „Euro Stage“ – Амстердам. Баритонът продължава да развива таланта си в турнета на ОФД – Плевен, а след това и като солист на ОФД – Русе. Солист на Държавна опера – Бургас от 2009 г. В репертоара му влизат баритонови партии от оперите „Мадам Бътерфлай“, „Севилският бръснар“, „Травиата“, „Бохеми“, „Кармен“, „Вълшебната флейта“, мюзикълът „Службогонци“, оперетите „Графиня Марица“, „Цигански барон“, „Лелята на Чарли“ и др.

Диман Панчев, бас:

Завършил е Националната музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров“ през 1991 година, в класа на доцент Коснтанца Вачкова. Като студент, пее на сцената на Учебен оперен театър – Сливен, в ролята на Осмин в „Отвличане от сарая“ от Моцарт– с диригент Владимир Кираджиев и режисьор Ваня Бъчварова. През 1991 година пее в Софийската национална опера в ролята на Зарастро в операта „Вълшебната флейта“ от Моцарт. В Националната опера е пял под диригентската палка на Иван Марионов, Руслан Райчев, Борис Хинчев, Михаил Ангелов, Методи Матакиев. Дебютира и като Колин в „Бохеми“ от Пучини, бил е в ролята на Базилио в „Севилският бръснар“ – Росини, Абимелек в „Самсон и Далила“ на Камий Сен-Санс, Том и Самуел в „Бал с маски“ от Верди, Рамфис в „Аида“ от Верди. Участвал в в „Реквием“ на Моцарт. Бил е на турне със Софийската опера в Испания – с Валери Попова и Дарина Такова – в „Княз Игор“ /1999 г./, като Галицки – опера на площада, и като Цунига в „Кармен“. Гостувал е на Майски оперни празници в Опера Скопие в ролята на Закария в „Набуко“ от Верди. С Пловдивската опера е бил на турне със Стоян Попов в Испания в периода 1992 г. – 1995 г. – в ролите на Закария в „Набуко“ от Верди. В Пловдивската опера е пял под диригентстото на Борислав Иванов. Канен е за солист в периода 1993 г.-1999 г. във Филхармонията на Мюнхен, Германия, в Перуджа, Италия, Оssiach Austria – с Николай Геда /1995 г./ в Сантандер, Испания, участвал е в концертното изпълнение на „Canto General” с Микис Теодоракис в Мюнхен, с Баварския Радиохор и оркестър, в концерт с Франциско Арайза с Мюнхенската филхармония. Диман Панчев има над 500 участия във фестивали за сакрална музика в Перуджа, Равена, с камерните състави: „Филипополис“ – Пловдив, с диригент Христо Арабаджиев, „Свети Седмочисленици“ – София, с диригент Димитър Григоров. Участвал е в концерт в Бирмингам хол, Англия – с „Бохеми“ на Пучини.

В периода от 1992 г. – 2008 г. е пял с Русенската опера, под диригентската палка на Георги Димитров – в Холандия, САЩ, Германия, Австрия, Испания – в ролите на Раймондо в „Лучия ди Ламермур“ от Доницети, Закария от „Набуко“ от Верди, Рамфис в „Аида“ от Верди, Спарафучиле в „Риголето“ от Верди, Базилио в „Севилският бръснар“ от Росини, Тимур в „Тудандот“ от Пучини, Ферандо в „Трубадур“ от Верди. Диман Панчев е пял като Крал Филип в „Дон Карлос“ от Верди на премиерния спектакъл на Старозагорската опера – през 2001 г. Гастролирал е в Залцбург с „Бохеми“ от Пучини, с „Турандот“ от Пучини – в Австрия, Германия, Испания, САЩ. С Държавна опера – Бургас, под диригентската палка на маестро Иван Кожухаров, е бил на гастроли в САЩ, Германия, Австрия – в периода 2005 г. – 2007 г. – с „Набуко“ и „Аида“ от Верди, „Турандот“ и „Тоска“ от Пучини – във фестивалите: Белинзона – Швейцария, във Фестивалната зала „Grosses festspielhaus“ в Залцбург –Австрия, фестивалите в Равена и Перуджа – Италия, Сантандер – Испания, Скопие – Македония и др. и др.

Участвал е като солист в „Дон Карлос“ от Верди, като дебютът му в ролята е през 1994 г. на сцената на Бургаската опера, с диригент Иван Вульпе, където пее и в „Бохеми“ от Пучини, „Аида“ от Верди, „Севилският бръснар“ от Росини, „Самсон и Далила“ от Камий Сен Санс“, „Набуко“, „Манон Леско“ от Пучини, „Бал с маски“, „Набуко“ от Верди и др.

Диман Панчев е носител на Първа награда на конкурса в Callosa de Sarria, Аликанте, Испания – през 1997 г. – Елена Образцова, Финалис Ирун, Испания – 1998 г. Издаден е соло диск Artenova Classics – през 1997 г. – LC 3480, Munchel JMP Liturgical songs LC 8870, Switzerland Novalis 1999 LC071.