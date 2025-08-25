В болницата в Бургас пристигна проф. Николай Младенов – национален консултант по анестезиология и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ, за да проследи състоянието на ранените при тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг Христина и малкия Марти. Детето ще бъде транспортирано в „Пирогов“, а състоянието му към момента остава изкючително тежко. Това съобщи бащата на загиналата на пътя Сияна – Николай Попов.

Той добави, че след като проф. Младенов се е запознал с лечението на Марти и Христина, е било преценено, че до този момент деето е лекувано изключително правилно и лекарите в УМБАЛ – Бургас са направили всичко необходимо.

„За продължаване на лечението е необходимо преместването на детето в детска реанимация в УМБАЛСМ „Пирогов“, където могат да се полагат специални грижи. За тази цел във вторник или сряда екип от детски реаниматори ще пристигне в Бургас с въздушна линейка и ще транспортира Марти до приемащото лечебно заведение.

Състоянието му остава изключително тежко. Не отговарят на истината разпространените съобщения, че е контактен и по-добре.

Детето е в кома!

Майката на Марти – Христина, е в клинична смърт. Според всички медици това състояние е необратимо. Трябва да се надяваме единствено на чудо!

Благодаря на всички за подкрепата от името на семейство Здравкови. Молете се за тях!“, добави Николай Попов.