Спасителите на плажа ще са в пълен състав до 15 септември. След това постовете ще започнат да оредяват. Това съобщиха морските стражи от северния плаж в Бургас.

Августовското море тази година ще се запомни с почти непрекъснатото мъртво вълнение и бушуващи вълни, което до момента бе предпоставка за много инциденти.

Спасителите още веднъж апелират плажуващите да не предпочитат неохраняемите ивици и да трупат тен близо до спасителите. Ако се попадне в мъртво вълнение има две най - важни правила. Да не се губи самообладание и да се плува не косо, а успоредно на брега, за да се избяга от зоната на течението, припомнят те.

Заради голямата скъпотия, тази година, заведенията по брега особено през деня са полупразни. Хората предпочитат да си носят храна от дома или близкия супер. Кафе машина на Северния плаж пък / на снимката" се превърна в хит на сезона. Тя е най - предпочитана от плажуващите за закупуване на кафе, мокачино и капучино на цена по левче. Иначе едно кафе в заведенията е минимум три лева.