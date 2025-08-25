Не е нужно да променяш целия си свят, понякога е достатъчно просто да погледнеш в нова посока.

Това е основното послание на второто събитие от поредицата „Срещи за размяна“, организирани от платформата Less is More, вдъхновено от партньорството с Българска Фондация Биоразнообразие. Под мотото „Нови посоки“, събитието ще се проведе на 26 август (вторник) от 18:00 ч. във вътрешния двор на Културен дом НХК и ще насочи вниманието към една по-смислена и устойчива връзка - както с вещите, така и с природата. Целта е всеки да преосмисли консуматорското си поведение и да потърси щастие в истински стойностните неща - връзката с близките хора, с природата и с вътрешния си свят.

Нови посоки – към природата и към самите нас

Вдъхновението за темата идва от Българска фондация Биоразнообразие, които ще представят своята инициатива „Бургас на три езера и едно море“ - визия за свързване на града с околните езера Вая, Мандра и Атанасовско чрез мрежа от пешеходни и веломаршрути. Идеята цели да доближи жителите и гостите на Бургас до природата, да отвори нови възможности за движение, спорт и срещи с уникалното биоразнообразие в региона.

По-малко отпадък, повече смисъл

Партньорите от TexCycle отново ще се включат в програмата с темата „Пътят на дрехите след контейнера“, като разкажат какво се случва с текстилните отпадъци и ще представят своята колекция от upcycled продукти.

Практични съвети за гардероба

Специален гост ще бъде Христина Каламова - моден и интериорен дизайнер, която ще даде ценни насоки за създаването на удобен и практичен гардероб. Тя ще сподели кои са базовите дрехи, които всеки трябва да притежава, как да ги комбинира и как да изгради стил с по-малко, но по-смислени вещи.

Размяната като преживяване

Събитието завършва с традиционната свободна размяна на дрехи, като този път освен дамски и мъжки дрехи и аксесоари, участниците могат да донесат и вело аксесоари и облекло. Правилата остават прости - всеки може да донесе до 10 артикула в добро състояние, и да си тръгне с находки, които ще му носят радост.

Програма

18:00 - 18:30 | Посрещане, подреждане на дрехите, разговори и запознанства

18:30 - 18:45 | „Бургас на три езера и едно море“ - Българска фондация Биоразнообразие

18:45 - 19:00 | „Пътят на дрехите след контейнера“ - TexCycle

19:00 - 19:15 | „Как да изградим стилен, но функционален гардероб“ - Христина Каламова

19:15 - 20:00 | Свободна размяна на дрехи и аксесоари

Събитието е безплатно, но с предварителна регистрация тук - https://forms.gle/sgsvRDrqwxWazpCA7

За инициативата

„Срещи за размяна“ са серия от събития на платформата Less is More, посветена на осъзнатия, устойчив начин на живот и преосмислянето на връзката ни с вещите. Форматът комбинира вдъхновяващи срещи и дискусии със свободна размяна на дрехи и аксесоари - преживяване, което носи не просто „нови находки“, а нова перспектива.