Със скандирания "Оставка" и "Мафия" няколко хиляди плевенчани преминаха тази вечер в протестно шествие от местното ВиК-дружество до Общината.

Гражданското сдружение “Контракорупция“ сезира главния прокурор и очаква действия срещу виновниците за липсата на вода в Плевен.

Протестиращите се заканиха, че ако до няколко дни няма промяна, ще започнат да блокират главни пътища и жп линии:

"Желаем включване на граждански представители при вземане на решения и в контрола на изразходваните средства. Ако не ни чуят на местно ниво, протестите продължават на жълтите павета в София".