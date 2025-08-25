Снощи има нов заловен бус с 24 мигранти и с български водач, каза пред bTV главният комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР.

„Това е ежедневие, случва се за нас всеки ден и всяка нощ да залавяме такива групи“, посочи главен комисар Златанов. Той обясни, че бусът е заловен отново в района на село Лозенец, община Царево, където на 23 август бе задържан бус със същата бройка мигранти.

Основният натиск по българо-турската граница е на изток, в района на Малко Търново и Резово, обясни главен комисар Златанов. Той подчерта, че трафикантите от турска страна използват и дронове. Златанов увери, че българските гранични власти са в 24-часов режим на интензивна работа.

По думите на директора на „Гранична полиция“ през последната година са разбити над 15 групи за трафик, включително и при международни операции.