„М-Бус” въвежда промяна в разписанията на автобусите си

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Превозвачът „М-Бус” обявява промяна в разписанията си, заради въведените допълнителни противоепидемични мерки.

От 28.11.2020 г. автобусните линии ще се обслужват с разписания както следва:

  1. 1. Бургас - Каблешково – Слънчев бряг делнични дни – считано от 28.11.2020г.

от Бургас – 7:10, 9:50, 12:30, 15:10, 17:50

от Слънчев бряг – 8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10

  1. 2. Бургас - Каблешково – Слънчев бряг почивни дни

от Бургас – 7:10, 9:50, 15:10, 17:50

от Слънчев бряг – 8:30, 11:10, 16:30, 19:10

  1. 3. Бургас - Равда – Слънчев бряг делнични дни - считано от 28.11.2020г.

от Бургас - 6:10, 8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30

от Слънчев бряг – 7:30, 10:10, 12:50, 15:30, 18:10, 21:00

  1. 4. Бургас - Равда – Слънчев бряг почивни дни

От Бургас – 6:10, 14:10, 16:50

От Слънчев бряг – 7:30, 15:10, 18:10

  1. 5. Бургас – Русокастро-Желязово -

от Бургас – 7:00, 17:30

от Желязово – 6:00, 8:00, 18:30

  1. 6. Бургас – Карнобат (през Равнец) - считано от 30.11.2020г.

от Бургас – 7:00, 16:00

от Карнобат – 8:00, 18:00

  1. 7. Бургас - Камено – в делнични дни – считано от 28.11.2020г.

от Бургас – 7:30, 9:30, 13:30, 17:30, 19:30

от Камено – 6:30, 8:30, 10:30 16:30, 18:30

Бургас - Камено – в почивни дни - считано от 28.11.2020г.

от Бургас – 7:30, 9:30, 15:30, 19:30

от Камено – 6:30, 8:30 12:30, 17:30

  1. 8. Бургас – Айтос -Карнобат - в делнични дни считано от 28.11.2020г.

от Бургас – 7:00*, 8:45, 10:45, 12:45, 13:45, 15:45*, 17:30, 18:30

от Карнобат – 7:00, 8:00, 9:45*, 11:45, 13:45, 15:45*, 17:30, 18:30

*- през Миролюбово

  1. 9. Бургас – Айтос -Карнобат - в почивни дни

от Бургас – 8:45*, 12:45, 15:45*, 18:30

от Карнобат – 8:00, 11:45, 15:45*, 18:30

*- през Миролюбово

  1. 10. Бургас – Айтос - в делнични дни

от Бургас – 6:30,7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30

от Айтос – 6:30,7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 18:30

Бургас – Айтос - в почивни дни

от Бургас – 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 13:30, 14:30, 16:30, 19:30

от Айтос – 6:30, 8:30, 9:30, 11:30, 13:30, 14:30, 17:30, 18:30

  1. 11. Бургас – Варна

от Бургас – 7:00, 10:00, 12:00

от Варна – 13:00, 15:00, 17:00

  1. 12. Бургас – Малко Търново - считано от 28.11.2020г.

понеделник, четвъртък и петък вторник, сряда, събота, неделя

от Бургас – 8:00, 14:00, 16:30 от Бургас – 8:00, 14:00

от М.Търново – 8:00, 9:30, 16:30 от М.Търново – 9:30, 16:30

  1. 13. Бургас – Царево – считано от 30.11.2020г.

от Бургас – 7:30 (до Китен); 12:30, 14:45 (през Росен)

от Царево – 7:10 (от Китен), 9:10 (от Приморско); 15:30, 17:00

  1. 14. Бургас - Зидарово - Габър -

От Бургас – 17:15

От Габър – 6:30

  1. 15. Бургас – Горица -

От Бургас – 8:00, 14:30

От Горица – 9:30, 16:00

Бургас – Горица - от 28.11.2020 г. няма да се изпълнява в събота и неделя

  1. 16. Бургас – В.Търново - не се изпълнява

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