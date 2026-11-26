С коледни календари, празнични сувенири и много любов към животните благотворителната инициатива „Коледни лапички“ ще подкрепи обитателите в Общинския приют за безстопанствени кучета и в Animal Hope Burgas. Целта на кампанията е да се подобрят условията, в които живеят четириногите обитатели, като им се осигурят повече грижа, топлина и надежда.

В навечерието на най-светлите празници всички бургазлии могат да се включат в благотворителната кауза, като изберат коледен подарък с мисия.

Сред специалните предложения на „Коледни Лапички“ е коледен календар за 2027 година, заснет с участието на пожарникарите от Бургас и района и техните опашати приятели от Приюта. Те ще бъдат в три различни варианта – голям за стена, работен за бюро и джобно календарче.

В празничната колекция са включени още тениски с логото на инициативата за възрастни и за деца, значки, както и коледни играчки за елха с място за снимка или със стикер с логото на кампанията.

Инициативата „Коледни лапички“ напомня, че всяка помощ има значение, когато идва от сърце. Една покупка може да осигури по-добри условия и повече грижа за животните, а споделянето на инициативата може да помогне посланието ѝ да достигне до още хора.

Информация за календарите и другите артикули от кампанията може да намерите ТУК.