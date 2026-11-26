Бизнесменът Марин Митев, една от основните фигури в икономическата група ТИМ, отрече да има общо с прекратяването на правомощията на кмета на Варна Благомир Коцев. В интервю за БНР той заяви, че е в приятелски отношения както с Коцев, така и с бизнесмена Даниел Славов, известен като Дънката, когото кметът обвини, че стои зад отстраняването му.

Решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да прекрати правомощията на Коцев и да анулира удостоверението му за избран кмет беше взето в понеделник вечерта с 20 гласа „за“ и 6 „против“. Основание са два сигнала за неправомерно използване на отпуск по време на престоя на Коцев в ареста, който започна на 8 юли 2025 г. До края на мандата му остава по-малко от година, а при влизане на решението в сила няма да се провеждат частични избори.

В сряда стотици души протестираха в София, Варна и Пловдив срещу решението на ОИК. Част от скандиранията бяха срещу Славов и срещу ТИМ.

Коцев заяви, че във Варна е извършен „преврат“ от Славов и че членове на комисията са получили „финансови стимули“, за да гласуват за отстраняването му. Пред „Капитал“ той допълни, че около две седмици преди решението е бил заплашен от Славов заради придвижването на строителен проект. Кметът свърза отстраняването си и с гласуването на бюджета на Варна за 2026 г.: няколко часа преди решението на ОИК той е изтеглил от дневния ред две точки, за изграждането на автомобилен тунел под Морската градина и за продажба на три общински имота. Коцев посочи още, че една от партиите в Общинския съвет е свързана със Славов, а друга, „Алтернатива на гражданите“, с ТИМ.

Пред БНР Митев отхвърли тези твърдения. Той отрече да познава членове на ОИК и да е оказвал влияние върху решението им, а твърденията за плащания от страна на Славов определи като абсурд. „Какво влияние? Имам приятели, и кметът ми е приятел, и Дънката ми е приятел“, каза Митев. По думите му той често се среща с Коцев, но не го е съветвал по въпроси на управлението на общината, а всички срещи са по инициатива на кмета.

Митев разказа, че около месец преди решението Коцев му е споделил, че има информация за предстоящо отстраняване чрез ОИК. „Беше в кръга на шегата и то се случи точно така“, каза бизнесменът.

Той отрече да има влияние върху управлението на Варна и да получава обществени поръчки от общината, както и общинските съветници от „Алтернатива на гражданите“ да са под негов контрол. По думите му сдружението обединява представители на местния бизнес, които искат да защитават интересите си. „ТИМ няма“, заяви Митев и уточни, че може да се говори само за конкретните дружества „Химимпорт“ и „Холдинг Варна“. Той изрази и готовност да приеме в офиса си гражданите, които протестират срещу влиянието на ТИМ във Варна.

Темата за влиянието на икономически групировки във Варна се обсъжда и в политическия дебат. Депутати от „Демократична България“ заявиха, че градът от години е завладян от групировки, а Коцев определи бившия кмет Кирил Йорданов като кмет на ТИМ, а наследника му Иван Портних като кмет на Славов.

Коцев беше задържан през лятото на 2025 г. и остана в ареста около шест месеца. По-късно съдът върна обвинението срещу него на прокуратурата с мотива, че в него няма ясно описани факти, а преди това обяви за незаконно задържането му от полицията за първите 24 часа.