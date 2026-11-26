Премиерът Румен Радев, който днес е в Брюксел за обсъждането на бюджета на ЕС, се скара на ЕК заради неактивността по темата "Лукойл".

"Лукойл" е стратегически актив не само за България, а за цяла Европа, когато Европа през последните десетилетия си закри много от рафинериите и сега има недостиг на дизел, да не говорим за недостиг на авиационно гориво. Задавах въпроси в комисията и още чакам отговор. Ще прояви ли активност така че Европа да иска да е част и фактор от сделката за "Лукойл". Защото в момента не е. Съдбата на "Лукойл" се решава извън България и извън ЕС", каза Радев пред журналисти. "И това е наше предизвикателство. Така че аз не мога да ви кажа нищо повече за тази сделка, защото официална информация към българското правителство за това какво става между OFAC и американската страна и потенциален купувач от друга страна ние все още не знаем", посочи премиерът.

"Ройтерс" съобщи вчера, че американският милиардер Тод Боули подписа споразумение с руската петролна компания „Лукойл“ за придобиването на международните ѝ активи от консорциум, в който участва и американска държавна финансова институция. Сделката предвижда замяна на ценни книжа на „Лукойл“ на стойност 10 млрд. долара срещу чуждестранните активи на компанията, оценени на около 16 млрд. долара.

Портфейлът от активи обхваща бизнеси в 11 държави, включително добив на приблизително 350 000 барела петрол дневно, петролни находища в Азербайджан и Казахстан, рафинерии в Нидерландия, България и Румъния, както и мрежа от бензиностанции, включително в САЩ.

В консорциума участват инвестиционната компания на Боули „Елдридж“, американската банка „Екстелъс Партнърс “ и базираният в Обединените арабски емирства инвестиционен холдинг „Катена“. В сделката е включена и Американската корпорация за международно развитие (DFC) - държавна институция за финансиране на инвестиции в чужбина.

Механизмът предвижда ценните книжа на „Лукойл“, притежавани от американски и британски инвестиционни фондове и депозитарни банки, да бъдат разменени срещу международните активи на компанията. Акциите ще останат в ескроу сметка в ОАЕ, за да не постъпят директно средства в санкционираната заради войната в Украйна руска компания.

САЩ ще получат дял в бъдещите печалби чрез участието на DFC. Държавната институция ще придобие и място в управителния орган на дружеството, като финансовият ѝ дял не е обявен. Участието ѝ ще осигури приходи за САЩ, след като частните инвеститори възстановят вложенията си и получат договорената доходност.

И ОЩЕ

Премиерът Радев коментира и препоръката на ЕК да наложи глоба на България заради свръхдефицита.

"Аз виждам чисто процедурни причини, защото за първи път има промяна в правилата за санкциониране и за първи път това се случва точно с идването на българския бюджет. Не забравяйте, че това не е стандартен бюджет, той дойде през месец август. Ние така заварихме - промяната в политическата ситуация, изборите през април, ново правителство от месец май, бюджет чак края на юли. Така че за първи път нашият бюджет срещна промяна в правилата. А те са, че глобите бяха много по-големи. Над 10 пъти по-големи и много държави преди нас имат прекомерен дефицит и те бяха санкционирани по тази стара процедура. Но понеже тя е с голям таван на глобите, никога до сега не се е стигало до реално глобяване. Сега таванът е много нисък, вие знаете, 0,02%."

Тази глоба е символична във финансово отношение, подчерта Радев. "Но тя разбира се е репутационна и с голям ентусиазъм се използва от опозицията в София, която всъщност е причината да стигнем до тук", допълни той, отново пренебрегвайки заканата си да спре да се оправдава с предходните управляващи.

По думите му Европейската комисия дава положителна оценка за мерките на правителството за бюджет 2027.

Европейската комисия трябва да направи анализ на своите способности да оценява реалистично финансовата ситуация в държавите членки, отбеляза още Радев.

"Защо Европейската комисия сега изведнъж установи, че България е с такъв свръхдефицит. Как така изведнъж сега установи, че имаме макроикономически дисбаланси? Тези макроикономически дисбаланси не стават за 3 месеца, нито за 6 месеца. Те се трупат в продължение на години. Как така Комисията сега разбра, че в България се харчат безразборно бюджетни средства, без необходимия контрол? Как така България изведнъж, април и май миналата година, си снижи инфлацията, колкото да излезе конвергентният доклад. И август месец инфлацията пак излезе извън всякакви критерии. Тук има неща, които Европейската комисия трябва да направи анализ на своите способности да оценява реалистично финансовата ситуация в държавите членки. Ако тя не го направи, означава, че има политически мотиви, а не икономически зад нашето приемане в еврозоната", обяви премиерът.