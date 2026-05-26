Морето ври от сафрид, но цената на която го продават е двойна, в сравнение с миналата година. Въпреки изобилието на борсите сафридът се предлага по 6-7 евро за кило, а миналата година беше по 6-7 лв.

Цените стоят високи, защото любителите с въдици не продават, а пълнят фризерите и мариноват прясната стока. На борсата се предлага улов само от лодки, а разходите им за гориво вече са внушителни. Големите кораби в момента са в почивка. “Пасажите със сафрид се движат край брега, най-много на 3 мили, където ние нямаме право да оперираме. Малцина излизат за цаца и то на юг”, обясни пред “Труд news” Емил Милев, председател на Сдружение “Черноморски изгрев”. То обединява голяма част от риболовния флот по Северното Черноморие и в него членуват 46 плавателни съда над 12 метра. Ваканцията им ще продължи до падането на забраната за улов на калкан на 15 юни.

Всяка сутрин флотилия от лодки окупира варненския залив, а на богат улов от началото на май се радват дори въдичарите в канала море-езеро, където водата е замърсена от корабния трафик. Сафрид хващат и колегите им на Морска гара. За първи път от години на метри от атракционната зона се появиха делфини, които преследват пасажите. Ежедневно на Морска гара, под Аспаруховия мост и на железния мост в Южна промишлена зона десетки любители си пробват късмета. Разочаровани няма, на шарените чепарета се хващат по 5-6 риби наведнъж, а рибарите се хвалят, че за 2-3 часа си тръгват с по 5-6 кг пресен сафрид. Част от екземплярите са дребни - т. нар. граца, но има и много едри.

Скъп сафрид сюрпризира местни и гости и по Южното Черноморие. Пролетните пасажи, които са най - чакани след безрибната зима дойдоха в Бургаския залив. Рибата е много, но скъпа. На борсата в Приморско се продава по 6 евро, докато миналата година струваше 6 лева килото. Това, че има много сафрид, е предвестник на добър сезон, смятат рибарите, но не коментират цената.

В даляните ловят сафрида на мрежи, но много любители, като чуха колко струва, грабнаха въдици и обсаждат Морска гара и Моста. Хвърлят чепарета и ги вадят обратно, накачени с едри екземпляри. Така ще помогнат на семейния бюджет и ще осигурят прясна риба за домашните. За останалите, остава цената на търговците.

Край Варна хващат и дребни барбуни и харип, наричан още малка дунавска скумрия, а северно от устието на Камчия и в езерото ловят илария и кефал. Между стандартния улов на Морска гара за седмица рибари се похвалиха и с две редки находки - голяма писия и лапина, наричана от старите морски вълци чучурина. Рибата с цветни люспи се счита по-скоро за трофей, защото има много ситни кости и рядко влиза в употреба, освен за варене на бульон.

Въпреки изобилието от сафрид на борсата цените му не падат. Едрият е по 6-7 евро килото, а грацата - по 4 евро. Иларията се предлага за 5 евро/кг, а кефалът - за 7 евро/кг. Най-евтини са прясната хамсия от даляните и сребристият гюмюш. Кило от двете рибки струва 2 евро. Купувачи коментират, че за година цените на рибата са се удвоили. Цацата и хамсията миналия май се продаваха по 3 лв., но пак са най-приемливи като цена, твърдят възрастни клиентки на борсата.

По на север, в Каварна, цените на народните риби са същите, но едър сафрид вече се намира и за 5 евро. Пресните черни миди се предлагат за 1,94 евро/кг, докато във Варна са 3,58 евро.