Бургас бе домакин на международен бизнес форум, който утвърждава града като ключов център за развитие на търговско-икономическите отношения в региона и е мост между Европа и Азия и като привлекателна дестинация за инвестиции, иновации и развитие на устойчив бизнес.



Събитието има за цел да насърчи партньорствата между бизнеса в България, Турция и Румъния и да задълбочи съществуващите стратегически връзки между трите държави.

Форумът бе официално открит от кмета на Бургас Димитър Николов, който подчерта значението на регионалното сътрудничество в условията на съвременните икономически, енергийни и инфраструктурни предизвикателства.

Сред официалните гости бяха Н.Пр. Мехмет Саит Уяник – извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в България, Фикрет Индже – председател на Турско-българския бизнес съвет към DEIK, Бурхан Немутлу – председател на Управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара, Виктор Гугушев – председател на Българо-румънската търговска камара, д-р Бойко Таков – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Николов акцентира върху значението на членството на България в Шенген като стратегическа възможност за улесняване на движението на стоки и капитали. Той подчерта необходимостта от реализиране на ключови инфраструктурни проекти, сред които разширяването на пътя до Малко Търново и подобряване на условията за обработка на товарния трафик на граничните пунктове.

„Сътрудничеството между нашите държави не е просто възможност, а необходимост“, заяви кметът на Бургас.

По време на форума бе отчетено силното присъствие на турски компании в Бургас, особено в секторите транспорт, логистика, търговия и туризъм, като през последните години се наблюдава засилен интерес и към инвестиции в производството.

Община Бургас продължава активно да развива индустриалните си зони с осигурена инфраструктура, като в тях вече оперират над 40 компании, включително международни инвеститори, които създават нови работни места и допринасят за икономическия растеж на региона.

Особен акцент бе поставен върху развитието на високотехнологични индустрии.



Като част от събитието кметът Димитър Николов проведе среща с ректора на Университет Къркларели проф. д-р Ренгин Ак.

По време на разговора бяха обсъдени възможности за разширяване на сътрудничеството в сферата на образованието и науката. Университетът в Къркларели обучава над 26 000 студенти и разполага с над 1000 преподаватели, като предлага програми на английски език и развива активно медицинско и фармацевтично обучение.

Ръководството на университета представи проект за детска болница, която ще се използва както за лечение, така и за практическо обучение на студенти. Обсъдени бяха възможности за съвместни образователни програми, студентски обмен и стажове в реална работна среда.

От страна на турската институция бе заявен интерес към задълбочаване на партньорството с български висши училища, включително с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, с който вече има подписано споразумение за сътрудничество.

В рамките на срещата бе подчертано, че географската близост между Бургас и Къркларели създава отлични предпоставки за изграждане на устойчиви партньорства в областта на образованието, медицината и подготовката на висококвалифицирани кадри.