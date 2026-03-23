В китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. бе вдигнат флагът на новопостроен 32 000-тонен кораб (YZJ2024-1631).

Кръстницата г-жа Марина Кобакова – главен изпълнителен директор на ING Bank N.V. - Sofia Branch, му даде името „Хемус“ (HEMUS).

Корабът е тринадесети пореден от поръчаните от Параходство БМФ петнадесет бълкера от серията „Ком“.

През 2026 година приключва строителството на още два 32 000-тонни кораба за насипни товари, които ще носят имената „Средна гора“ и „Стара планина“. Първите два кораба от тази флотилия бяха приети през 2021 г. и в хода на експлоатацията им те, и следващите от серията, доказаха своята рентабилност и конкурентоспособност в този сектор на шипинга.

Първи капитан на новоприетия „Хемус“ е капитан далечно плаване Никола Тодоров, а първи главен механик – инж. Димитър Стефанов. Този успешен тандем доказа своите качества при приемането и първоначалната експлоатация на кораб от същата серия – „Сакар“ (2025 г.).

Новопостроеният „Хемус“ е трети в историята на Параходството с това име.

На 21 април 1966 г. в Хакодате, Япония, е вдигнат флагът на 9575-тонен въглевоз „Хемус” (HEMUS - IMO 6609468, стр. № 377,) - шестият от серията тип „Средна гора”. Първи капитан на кораба е к.д.п. Иван Захариев, а първи главен механик – Владимир Райков. Корабът е в състава на Параходство БМФ до 26 октомври 2006 г. (повече от 40 години!), когато е продаден на друг корабособственик и плава под името ATINA до 6 октомври 2011 г.

На 10 юни 2008 г. в състава на Параходство БМФ е приет 42 704-тонният бълкер „Хемус” (HEMUS - IMO 9354791), построен в „Булярд - корабостроителна индустрия” (стр. № 515, трети от серията тип „Българка“). Кръстница на кораба е тогавашният вицепремиер Миглена Плугчиева. Първи капитан на „Хемус” е к.д.п. Павел Павлов, а първи главен механик - инж. Янко Янев.

В състава на Параходство БМФ е до 1 юни 2023 г., когато е продаден на друг корабособственик и понастоящем плава под името KNIDOS-M.