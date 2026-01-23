Висока активност на пазара на недвижими имоти в края на 2025 г. отчитат и брокери, и Агенцията по вписванията.

Общият брой продажби за страната през четвъртото тримесечие на 2025 г. достига 67 175, спрямо 58 184 през третото тримесечие, 56 010 през второто тримесечие и 45 144 през първото тримесечие на 2025 г. Ръстът на сделките между първото и последното тримесечие на м. г. е над 30%, а спрямо последното тримесечие на 2024 г. е със 7% повече, когато броят на сделките е бил 60 429, пише Сега.

Катализатор

Традиционно през последното тримесечие на годината се наблюдава ускорено сключване на сделки, свързано с желанието на купувачи и инвеститори да ги финализират преди края на финансовата година. Според агенцията за недвижими имоти "Имотека" въвеждането на еврото е изиграло ролята на сериозен катализатор за част от купувачите и ги е тласнало да вложат спестяванията си в жилища.

"Допълнителен фактор за тях бе и очакването за повишение на цените на имотите след въвеждането на еврото, подкрепено от опита на други държави от еврозоната. Това рефлектира в повече сделки в брой, но зависимостта от банковото кредитиране тепърва ще се откроява у нас", коментира Явор Пейчев, изпълнителен директор на "Имотека".

"2025 г. завърши с висока активност на пазара на жилищни имоти, но и с една по-зряла и балансирана пазарна динамика. След периода на агресивен ръст в предходни години, пазарът през 2025 г. премина към фаза на "по-прецизно" поведение от страна на участниците", отбелязват от агенцията за недвижими имоти Arco Real Estate.

Според техните наблюдения купувачите вече са значително по-внимателни при вземането на решения - те по-дълго подбират оферти и провеждат огледи и са по-чувствителни към цената, качеството и локацията. В същото време продавачите са започнали да се адаптират към новата реалност и да коригират очакванията си за цената, особено при продажба на стари жилища. Все по-често се наблюдават по-реалистични стартови цени и по-голяма готовност за преговори, което подпомага реализирането на сделки, посочват от Arco Real Estate.