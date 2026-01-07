Наказателни постановления на обща стойност 95 000 лева е издала териториалната дирекция на Националната агенция по приходите в Бургас за нарушения на Закона за въвеждане на еврото. Това съобщи говорителят на приходната администрация Христо Узунов. Санкциите са издадени в рамките на три месеца. "Всяко едно от тези наказателни постановления е на стойност 5 000 лева - това е минималният праг. Това са първи нарушения и нашата цел е бизнесът да коригира своето поведение. Ние не търсим височина в санкциите. Там, където сме установили нарушение, ще бъдат извършени повторни контролни действия, за да видим дали всъщност говорим за едно коректно поведение", коментира Узунов.

"От началото на годината имаме издаден 1 акт за установено нарушение в Бургас за некоректно превалутиране", допълни той. И подчерта, че проверките са интензивни, провеждат се в национален мащаб, като само от последните десет дни на миналата година до момента се извършват между 300 и 400 инспекции всеки ден. Само вчера на територията на три области - Бургас, Ямбол и Сливен - са извършени 52 проверки, а днес до края на деня може би ще станат около 60", каза още Христо Узунов. Целта е, поясни той, да се наблюдават моментните цени и да се анализира дали има необосновано повишаване спрямо цените преди 31 декември 2025 година. "Цените в левове и цените в евро трябва да имат една и съща икономическа логика. И точно това ние проверяваме. Не е каприз стриктното прилагане на математическите изисквания за превалутиране. Целта на този контрол е да защитим покупателната способност на всеки един българин".

Узунов добави, че НАП получава ежедневно множество сигнали от граждани, като 95% от тях са за необосновано повишаване на цените. "За наша радост, в голямата си част тези сигнали не отговарят на действителността“, коментира той.