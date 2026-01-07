Chevron и групата за частен капитал Quantum Energy Partners обединяват сили, за да се включат в наддаването за международните активи на санкционираната руска петролна компания Lukoil. Ако сделката бъде сключена, пише Financial Times, активите, които се оценяват на 22 млрд. долара, ще бъдат разделени помежду им.



Офертата, водена от Quantum, обхваща целия портфейл от международни активи на руската компания, включително добив на нефт и газ, рафинерии и повече от 2000 бензиностанции в Европа, Азия и Близкия изток. Quantum и Chevron планират да притежават и управляват активите за дългосрочен период – обещание, което вероятно ще срещне одобрението на администрацията на Тръмп, посочват източници на изданието.

Представител на Chevron посочва, че компанията разполага с разнообразно портфолио и продължава да оценява потенциални възможности за неговото надграждане.

Американското министерство на финансите е дало разрешение на двете компании да преговарят с Lukoil до 17 януари. Евентуална сделка обаче ще изисква допълнително одобрение от американските регулатори, което дава на президента Доналд Тръмп ефективно право на вето.

Двете компании са поредните участници в надпреварата за международните активи на Lukoil извън Русия. В списъка са още играчи като Carlyle и международния конгломерат International Holding Company от Абу Даби.