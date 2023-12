Бонусите са основно средство, използвано от казината, за промотиране на услугите и привличане на клиенти. Те се предлагат в различна форма и носят всевъзможни облаги. Но най-често играчите се сдобиват с безплатни завъртания, които са валидни за определени слотове. Благодарение на тях се трупат действителни печалби, без да се предприемат допълнителни рискове.

Какво представляват безплатните завъртания

Ако сте се докосвали до слот игри, навярно знаете, че основната задача в тях е да се завъртят барабаните, за да се генерира печеливша комбинация. Но всяка врътка коства пари, които се изземат от баланса. Някои ротативки позволяват минимални залози на стойност 0.10 лв., но в други всеки опит се таксува с 1 лв. или повече.

Използването на безплатни завъртания елиминира риска от загуба на реални пари. Казиното Ви поощрява с фиксиран брой врътки, които имат номинална стойност, оповестена в условията на офертата. По този начин тествате късмета си, без да дължите средства. Щом всички free spins се изиграят, спечелената сума от тях се изплаща в баланса.

Печелят ли се истински пари от Free spins

Всяка стотинка, която сте завоювали от безплатни завъртания, е напълно реална и се кредитира в банката за залози. Много рядко казината налагат превъртане на печалбата от free spins. Ако попаднете на подобно изискване, проверете кои слотове спомагат за усвояване, има ли максимален залог и какъв е срокът.

Кои казина предлагат свободни врътки

Няма хазартен оператор на българския пазар, който да не оферира играчите с free spins. Някои брандове поощряват най-новите си клиенти, докато други възнаграждават лоялността на честите си посетители.

Например след регистрация в inbet.com, освен 100% ръст на откриващия депозит, се добавят до 150 FS в профила. Всяко от тях е валидно за слота 20 Super Hot, произведен от EGT Digital, и се играе на 0.20 лв. на завъртане.

Току-що включилите се в Sesame.bg също получават безплатни врътки, чийто максимален брой е 100. Те са предназначени за 20 Super Fruits и всеки залог се равнява на 20 ст. Най-активните в Сезам Казино се сдобиват с бонуси за лоялност, част от които са под формата на free spins.

Подобни предложения ще откриете още в Betano.bg, WinBet и Palms Bet. Преди да отключите безплатните завъртания, проверете какви са правилата за участие, изисква ли се разиграване на печалбата и има ли скрити уловки.

Казино игри с бонус ниво “Free Spins”

Друг начин да получите free spins е като участвате във видео слотове със скатери. Когато три или повече специални елемента се появят на екрана, автоматично се активира бонус режим. Той носи конкретно количество свободни врътки, които е възможно да се презаредят при нова комбинация от скатери. Подобни ротативки са: Book of Gates; Rise of Ra; The Dog House и много други.

Внимание: Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg.