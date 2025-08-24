TEEN BOOM FEST отново събра в Бургас хиляди млади хора от цяла България. Най- големият младежки фестивал в страната се провежда на Морска гара, като продължава и днес – неделя.

„TEEN BOOM FESTсъбра младите хора не само за да се забавляват, а да насочи вниманието им към толкова важната кауза- безопасността на пътя! И всичко това с практически примери в специално създадена зона и с думите на кумирите на младите! Благодаря на фантастичния екип на TEEN BOOM FEST, на всички институции и неправителствени организации, които дадоха безценни примери на терен за това, как миг невнимание или безотговорност могат да отнемат живот!“, обяви кметът Димитър Николов.

Зоната предложи практически уроци, като симулация на катастрофа, как липсата на предпазен колан може да е фатална, как да се реагира в критична ситуация, когато всяка секунда е решаваща за живота

Младежи и родители изпитаха ефекта от алкохол с концентрация от 0,8 до 1,5 промила с Алко очила – дезориентация, забавени реакции, изкривено зрение и намалена бдителност.

Видео: namoreto.bg