21-годишен грузински гражданин е водачът на задържания снощи в с. Лозенец бус с 24 нелегални мигранти, който избяга и се укри от служителите на реда. Задържан е днес около 11.00 ч. в района на КПП Караагач от служители на ГПУ Царево, докато се превозвал с таксиметров автомобил. Действията по цялостно документиране на случая продължават.
Мъж на 78 години е починал в болницата снощи, където беше откаран за лечение, след като върху него падна голям клон от дърво на бул. "Марица-Север" в Пл…
