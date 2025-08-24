В края на лятото, когато автомобилният трафик преминава през страната ни основно в посока Западна Европа, чакането на контролно-пропускателните пунктове "Kапитан Андреево" и "Калотина" отнема часове.

Главна дирекция "Гранична полиция" съобщи на сайта си сутринта, че движението е интензивно на вход за леки автомобили на ГКПП-то с Турция - "Kапитан Андреево", както и на ГКПП "Kалотина" на границата със Сърбия на вход и изход за леки автомобили.

„Изключително интензивно е движението. Основна част от пътникопотока, са от т. нар. гастарбайтери, пътуващи от Турция към страните от Западна Европа. Създадена е необходимата организация за осъществяването на бърза и качествена гранична проверка. Благодарение на ръководството на Главна дирекция „Гранична полиция” сме обезпечени както с персонал, така и с технически ресурси”, обясни пред NOVA Мариан Куртов, заместник-началник ГКПП „Капитан Андреево”.

По думите му работят всички трасета – девет, плюс едно за автобуси. „Само за последното денонощие на вход са обработени 6979 пътни превозни средства. Това прави около 290 на час”, посочи Куртов. Целият този трафик се отправя към „Калотина”, където задръстванията изглеждат по същия начин. По думите му се очаква пикът да е другата седмица.

На границата с Гърция от страна на съседката ни по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Пътят до Ксанти ще бъде затворен за всички превозни средства от понеделник 25 август до 13 септември 2025 г. поради извършване на паважни работи. Пътят ще работи нормално само в неделя и всеки ден от 19:00 ч. до 07:00 ч. сутринта, съобщават още от ГДГП.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

На границата с Румъния на 22 август от 10:00 ч. фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав и силен вятър. Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе и затова е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.

Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки на границата със Северна Македония. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.