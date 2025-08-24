Няколко пъти седмично имаме гонки с нелегални мигранти.

Това каза в ефира на NOVA директорът на ГД "Гранична полиция" гл. ком. Антон Златанов. По думите му летните месеци са най-тежки, заради завишеният трафик по Черноморието. Той коментира кошмарният случай от събота, когато 24 души бяха натъпкани в микробус и бяха извадени в Лозенец от превозното средство в безсъзнание.

"Предимно ги хващаме още преди да са преминали границата с Турция, но влезнат ли в наша територия става сложно. Мигрантите, когато влезнат на наша територия, се качват по коли. Маршрутите стават много опасни.

Имаме процедура за заградителни мероприятия и преследване на въпросните МПС. Вчера 24 души бяха натъпкани в изключително малък микробус. Нашата операция им спаси живота. Те нямаше как да издържат още няколко часа", категоричен е Златанов.

Пилотен автомобил

Той даде и подробности за ареста на водача на т. нар. пилотен автомобил

"Един шофьор проверява сам за наличието на патрули. Пътувал е сам. Успяхме да го задържим.

Шофьорът на буса обаче още се издирва. Нашата цел обаче не е да задържаме тези, които работят на най-ниските нива на каналите, а да задържим организаторите на тази престъпна група.

Към момента, заради разследването и издирването не мога да дам повече данни.

Водачът на пилотния автомобил е грузински гражданин. Това не е изолиран случай, има и много други такива", посочи още директорът на "Гранична полиция".