Руски военно-патриотични канали и блогове твърдят, че зад зачестилите удари по търговски кораби в западната част на Черно море, включително близо до българската икономическа зона и нос Калиакра, стоят руски безекипажни катери, като най-често посочват модела „Кама“ на концерна „Калашников“. Официално потвърждение за вида на използваната техника и за извършителя няма.

В публикации в руската информационна среда, като блога „Дневники Зеленого края“, се твърди, че при атаките срещу кораби като CONTSHIP JET и Betul 5 е използван един и същ тип апарат. Блогърите го наричат „бичът на моретата“ и заявяват, че през есента на 2026 г. за шест седмици са били поразени над дузина големи плавателни съдове, обслужващи военната логистика. Според западни разузнавателни оценки по открити източници апаратът се описва като „неизвестен руски безекипажен катер с два люка“.

Като основни заподозрени руските автори сочат три конструкторски разработки: „Кама“ на ZALA Aero от концерна „Калашников“, ударната версия на хидрографския катер GRK-700 „Визир“ на Кингисепския машиностроителен завод, и семействата „Мурена-300S“ и „Катран“, които според публикациите са предвидени за действие в „ято“ с използване на Starlink и руската система „Рассвет“.

Според заявените данни „Кама“ носи до 600 килограма експлозив, има обсег до 700 километра и автономност до 12 часа, максимална скорост около 30 възела, сателитна връзка, оптика и топловизор. Апаратът е представен публично през юни 2026 г. на военноморското изложение в Кронщат като цивилен многофункционален катер за хидрографски измервания, мониторинг и патрулиране, но военни анализатори отбелязват, че модулната му конструкция позволява лесно превръщане в ударна платформа. В началото на септември украинските сили съобщиха за унищожен натоварен с експлозиви дрон „Кама“ край Змийския остров, а на 15-16 ноември ВМС на Украйна обявиха за унищожаването на още един руски морски дрон в нощен сблъсък с украинския катер Sargan-3000.

Като аргументи за връзка с руски разработки блогърите посочват два характерни люка на палубата, извънбордов двигател на кърмата, видим на кадри от атаката срещу CONTSHIP JET край Калиакра, за разлика от украинските дронове като Magura V5 с водометно задвижване, както и обсега, който позволява достигането на западната част на басейна, включително морските коридори край българското и румънското крайбрежие.

От институциите засега няма потвърждение коя от посочените системи е използвана.