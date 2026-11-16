Синдикатът на българските учители може да подготви мащабен учителски протест в Брюксел, ако продължи намаляването на средствата за образование. Това каза председателката на организацията Янка Такева пред медии в Бургас. Тя обаче уточни, че засега протести в страната не се готвят.

По думите ѝ при обсъждането на бюджетната рамка са проведени разговори с Министерство на образованието и науката като са планирани необходимите средства за издръжка, обзавеждане и извънкласни и извънучилищни дейности. Най-сериозните разногласия са били свързани с размера на увеличението на учителските заплати, заложен в бюджета, което е договорено да бъде 7,5% вместо първоначално обсъжданите 10%.

Имаше много изчисления, разговори и дори пререкания, каза Такева. Тя обясни, че промяната е свързана с пренареждането на бюджетните приоритети и необходимостта страната да се съобрази с финансовите рамки на европейско равнище, пише БТА.

Такева заяви, че от синдиката ще настояват следващата година отново да има разговори за 10% увеличение на учителските заплати. Целта е до края на 2030 г. те да достигнат 125% от средната брутна заплата в страната.

"Ако средствата за този сектор продължат да намаляват, синдикатът може да организира мащабен учителски протест в Брюксел", заяви Янка Такева.

"Не пречи някой ден синдикатът да направи протест в Брюксел. Така че нека Урсула фон дер Лайен, ако продължава да намалява парите за образованието, да се подготви за един много мащабен учителски протест в Брюксел", заяви Такева.

Председателят на СБУ коментира и предложението за въвеждане на един учебник по основните предмети. Според нея по-подходящ е моделът с два учебника, който се прилага в други образователни системи. Единият трябва да съдържа основните знания, умения и компетентности, които учениците трябва да усвоят, а вторият - да предлага по-разширено съдържание и по-сложни задачи за децата с по-голям интерес към обучението и изследователската дейност.

Не може да държим всички деца на едно и също образователно ниво, коментира Такева. И посочи, че трябва да има възможност учениците, които искат да задълбочат знанията си, да получат достъп до по-сложни учебни задачи и допълнително съдържание. Като пример за подобен подход тя даде американската образователна система.