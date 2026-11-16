Продажбата на билети за песенния конкурс „Евровизия 2027“ започва през януари, съобщават организаторите.

Големият финал на 71-вото издание на конкурса „Евровизия“ ще се проведе на 15 май 2027 г., събота, в „Арена Бургас“, а полуфиналите ще бъдат по-рано същата седмица – на 11 май, вторник, и 13 май, четвъртък.

Феновете ще имат възможност да закупят билети и за още шест предварителни шоу програми (Preview Shows), които ще се проведат между 10 май и 15 май 2027 г. Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират като Eurofan в сайта на „Евровизия 2027“.

В началото на ноември Община Бургас предупреди за появата на подвеждащи оферти и неофициални предложения за продажба на билети за песенния конкурс „Евровизия 2027“, на който морският град ще бъде домакин.

От общинската администрация призовават желаещите да посетят музикалното събитие да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на оферти от непроверени източници. Покупката на билети през неофициални платформи крие риск от финансови злоупотреби и придобиване на невалидни билети, предупреждават от администрацията.