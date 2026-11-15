Естония ще затвори всички пътни гранични пунктове с Русия от 1 декември. Решението е взето след осуетен опит за саботаж срещу компанията за отбранителна промишленост „Threod Systems“, която произвежда безпилотни летателни апарати.

Естонският външен министър Маргус Цахкна обвини руското военно разузнаване (ГРУ), че е организирало нападението. По думите му Талин разполага с ясни доказателства за участието на Москва.

Според естонската Служба за вътрешна сигурност опитът за нападение е извършен в 3:06 ч. на 14 ноември. Целта била да се предизвика експлозия и да бъде подпалена сградата на компанията, съобщава Sky News.

Осем души са задържани във връзка със случая. От службата предупредиха гражданите да не приемат предложения за работа от Русия, свързани с подобни действия.

„Москва трябва да разбере, че враждебните действия имат последствия“, заяви Цахкна. Според него затварянето на граничните пунктове ще ограничи възможностите на Русия за извършване на враждебни действия на естонска територия и ще затрудни заобикалянето на санкциите.

Естония е член на НАТО и Европейския съюз и един от активните поддръжници на Украйна. Балтийската страна има три действащи сухопътни гранични пункта с Русия - при Нарва, Лухамаа и Койдула, през които преминават пътници и товари.

Към момента Москва не е коментирала обвиненията и решението на Талин. Русия редовно отхвърля твърденията на европейски държави за участие в саботажни операции на тяхна територия.