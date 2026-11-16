Бургазлията Николай Ройдев от 46 години спечели доверието и на панела, и на примата на попфолка Глория в епизода на предаването „Пееш или лъжеш“, излъчен тази вечер. Още откръга с липсинка той накара всички да видят в него певец, посочвайки, той буквално оживява всичко наоколо зад микрофона. Глория, която беше ВИП гостът, реши по-късно да го премахне, но тогава той бе спасен със „златен бутон“. Оказа се, че Ройдев запя в края на епизода „не сме безгрешни“, която Глория изпълнява в дует с Азис.

Николай Ройдев е завършил музикалното училище НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ с цугтромбон. 14 години е работил на корабите и 10 години като имитатор на Елвис Пресли и Том Джоунс в Памла де Майорка След завръщането си у нас прави трибюти по българсокто Черноморие.