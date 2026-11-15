Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа Сияна, обяви създаването на политическа партия, която ще носи името на дъщеря му. Той обясни, че решението не е спонтанно и е резултат от продължителна работа на гражданското сдружение, което оглавява.

По думите му тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 13 души, е била един от катализаторите за обявяването на проекта именно сега.

Той посочи, че малко преди инцидента е провел анкета в личния си профил в социалните мрежи. Според представените от него данни публикацията е достигнала до близо 200 000 души, а около 6500 са участвали в гласуването. Почти 98% от тях са подкрепили превръщането на гражданското движение в политическа партия.

Попов посочи и други причини за решението си. Сред тях са съкращаването на средствата за личните асистенти и спорът около съдебната експертиза по делото за смъртта на Сияна. Той отправи критики към вещо лице, изготвило експертиза по случая, която определя като невярна. По думите му същият експерт е участвал и в работата по други тежки катастрофи.

Попов определи бъдещата формация като специализиран политически проект, чийто основен фокус ще бъде пътната безопасност. Сред останалите приоритети той посочи здравеопазването и съдебната система.

„Тези теми ще бъдат водещи. За тази партия, в която е била Нели, темата беше в килера. При нас ще бъде изнесена на първо място“, заяви той, коментирайки участието в политиката на Нели Петрова - майка на момиче, загинало при катастрофа, която впоследсвтие влиза в политиката като част от гражданска квота.

Попов обясни, че според него гражданските инициативи не разполагат с достатъчно инструменти, за да постигнат промени. По думите му институциите често отказват да работят с гражданските организации, за да не им дадат политическа легитимност.

По думите му движението вече е участвало в парламентарни избори в коалиция и е получило около 3% от гласовете. Попов заяви, че подкрепата за него идва от хора с различни политически възгледи и социален статус.

Попов категорично отрече да има политически партньор зад гърба си и заяви, че е готов да разговаря с всяка формация, която подкрепя каузата му, но без да отстъпва от принципите си.

Тази кауза е надпартийна. Около нея трябва да се обединят всички партии, защото тя касае живота на децата ни и на българските гражданиНиколай Попов

Той припомни, че в миналото е бил член на ГЕРБ, но е напуснал партията през 2023 г. По думите му причината е промяната в политическото поведение на формацията и нарастващото влияние на Делян Пеевски.

Не аз се промених, промени се ГЕРБ. Влиянието, което получи Делян Пеевски в ГЕРБ, не съществуваше, когато аз станах член, каза Николай Попов.

Според Попов тежките катастрофи в страната са резултат от системни пропуски и липса на ефективна координация между институциите. Той смята, че поведението на водачите е сред основните причини за инцидентите, но държавата трябва да осигури контрол и санкции за системните нарушители.

Като пример за институционалните проблеми той посочи Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Според него тя не изпълнява ефективно функциите си и трябва да бъде превърната в координиращ орган с контролни правомощия.

Тази агенция трябва да стане шапката на пътната безопасност. Тя трябва да координира останалите институции и да има контролни функции, каза Николай Попов.

Той настоя агенцията да участва в анализа на всяка тежка катастрофа и да носи отговорност за резултатите от работата си. Според него трябва да има ясно определен орган и ръководител, към които обществото да може да отправя въпроси след всеки тежък инцидент.

Попов съобщи още, че гражданското движение е събрало 43 000 подписа във връзка със случая на Христина, загинала при инцидент с АТВ. По думите му обществената кампания е допринесла за оставането в ареста на обвиняемия.

Бащата на загиналата Сияна заяви още, че в момента ядрото на бъдещата формация наброява между 100 и 200 души, а близо 3000 са хората, които участват в изграждането на местни структури в страната. По думите му голяма част от тях са родители и доброволци, които искат да работят за каузата.

Той заяви, че не се страхува от политическите компромиси, но ще приеме всяка публична критика, ако действията му се разминават с обещанията.