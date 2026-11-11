Пълна забрана на рекламата на хазартни игри, на организаторите им и на свързаните с тях отличителни знаци. Това предвиждат одобрените от Министерския съвет изменения и допълнения в Закона за хазарта.

Целта е да се засили превенцията от развиване или задълбочаване на зависимост, както и да се окаже положително въздействие върху най-уязвимите групи лица.

Ограничено присъствие на търговски марки на организатори на хазартни игри се допуска единствено при спонсорства на спортни клубове, федерации, сдружения и организации, както и при подпомагане на дейности в областта на културата, здравеопазването и образованието.

С промените се предлага дейността на афилиейт операторите да бъде преустановена. По този начин се осигурява последователност между забраната за реклама на хазартни игри и режима, приложим към лицата, които осъществяват тяхното популяризиране.

Въвежда се еднократна държавна такса за поддържане на лиценз за организиране на дейностите по производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване. За 5-годишен лиценз тя ще бъде в размер на 50 000 евро, а за 10-годишен - 100 000 евро.

При организиране на онлайн залагания от чуждестранно юридическо лице се въвежда изискване за място на стопанска дейност в България. Така се създава допълнителен механизъм за проследяване на финансовите потоци, като се подпомага откриването на несъответствия между декларираната дейност, размера на залозите, изплатените печалби, приходите и разходите и дължимия корпоративен данък.

Въвежда се и задължителна парична вноска за платежните институции, банките и дружествата за електронни пари, които извършват платежни операции, свързани с участието в хазартни игри и изплащането на печалби.

Законопроектът предлага и пълна забрана за извършване на плащания в брой между строителни предприятия, изпълнители и подизпълнители по договорила, строителни дейности, доставки на материали и предоставяне на услуги. Предвидено е плащанията да бъдат извършвани по банков път или чрез други проследими електронни платежни инструменти. Мярката ще допринесе за ограничаване на сивата икономика, за повишаване на финансовата дисциплина и за създаване на равнопоставена конкурентна среда за строителните компании, които спазват законодателството.