Министерският съвет е взел извънредно решение за отпускане на еднократна финансова помощ от 8000 евро за семействата и наследниците на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

„Позволете ми и аз да изкажа своите съболезнования на семействата на трагично загиналите български граждани в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, заяви Ефремова. Тя изрази надежда за бързото възстановяване на пострадалите, които се лекуват в болници.

Социалният министър благодари на случайните свидетели, доброволците, полицаите и медицинските специалисти, оказали помощ на пострадалите при двата инцидента на магистралата.

„Обсъдихме току-що и взехме решение, че ще бъдат изплатени еднократни социални помощи на всички семейства и наследниците на загиналите лица в размер на 8000 евро“, съобщи министърът.

Средствата ще бъдат предоставени чрез дирекциите „Социално подпомагане“, а необходимият ресурс ще бъде осигурен от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Помощта е предназначена да покрие първоначалните нужди на семействата.

Близките на пострадалите също могат да потърсят безплатна психологическа подкрепа чрез социалните услуги в общините. Институциите са в готовност да отпуснат и допълнителна еднократна социална помощ по реда на закона, ако бъде установена такава необходимост, допълни Ефремова.

Промени в Закона за личната помощ

По време на брифинга социалният министър представи и предложенията за промени в Закона за личната помощ, внесени от „Прогресивна България“.

„Основната цел на предложенията в Закона за личната помощ е да осигурим качество, ефективност и контрол“, обясни Ефремова.

Промените са насочени към подобряване на подкрепата за хората с увреждания и осигуряването на възможност за независим живот. По думите на министъра в момента личните асистенти предоставят услуга, но не полагат труд по класическото разбиране за трудово правоотношение. В много случаи това са хора от най-близкото семейно обкръжение на нуждаещите се.

Законопроектът предвижда въвеждането на специален договор за личните асистенти, който няма да бъде стандартен трудов договор. За хората с увреждания ще отпадне и формалното изискване да осигуряват регламентирано работно място в дома си.

„Това ще се води за осигурителен стаж, няма да се загубят права от страна на личните асистенти“, заяви Ефремова.

Предвижда се и нов начин за изчисляване на възнагражденията чрез ставка. По думите на министъра заплащането няма да бъде намалено и няма да е по-ниско от досегашното. При преоценка на предоставяните часове някои асистенти дори могат да получават по-високи възнаграждения.