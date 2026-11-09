Режат парите за лукс в държавната администрация с бюджета за 2027 г. Няма да има пари за облекло на държавните служители, за партита и за покупка на нови служебни автомобили.

Една от съществените промени в подготвения проект на бюджет за 2027 г. е, че в бюджетните организации няма да изплащат пари за представително облекло. В момента държавните служители на експертно ниво имат право да получат до 128 евро на година за облекло, а тези на ръководни длъжности - до 231 евро. Конкретният размер за всяко ведомство се определя от съответния министър. В системата на съдебната власт също няма да дават пари за облекло, с изключение на средства за тоги, в размер не по-голям от 500 евро за цялата 2027 г., съобщава "Труд".

Продължава и политиката по ограничаване на разходите в администрацията, която беше въведена с бюджета за 2026 г. Както през настоящата година, така и през 2027 г. едноличните държавни органи, техните заместници и председателите, зам.-председателите, членовете на колегиални държавни органи и началниците на политическите кабинети няма да получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати, тоест няма да взимат бонуси на всяко тримесечие.

Освен това на хората, които получават бюджетни заплати, няма да изплащат възнаграждение за участие в заседания на органи, съвети, комитети, комисии, работни или експертни групи, когато участието е във връзка с изпълнението на служебните им задължения, освен ако даването на средства е записано в акт на Народното събрание.

Бюджетните организации няма да харчат пари от държавната хазна за придобиване или за ползване чрез нови договори за лизинг на леки автомобили (за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8), пише в проекта на бюджет за 2027 г. Но има изключение за покупката на автомобили със специален режим на движение, каквито са например колите на министрите. Тоест, за министрите ще може да бъдат купувани нови автомобили.

Както и през настоящата година, така и пред 2027 г. бюджетните организации няма да харчат пари за организиране и провеждане на празнични, развлекателни и спортни прояви за служителите си, в това число коледни, новогодишни тържества и други прояви с неслужебен характер, пише в проекта на бюджет. Работни срещи, оперативни и други съвещания, семинари и обучения на служители на бюджетните организации, ще се провеждат само в административни сгради и помещения, тоест няма да има семинари и обучения в хотели. Има изключения само за провеждането на международни събития и за форуми, финансирани по международни програми и проекти. По принцип всички работни съвещания и срещи на служители трябва да се провеждат онлайн чрез използване на наличните компютри.

За да бъде гарантирано, че бюджетният дефицит през 2027 г. няма да надвиши заложените в проекта на бюджет

3,5% от брутния вътрешен продукт на касова основа, средствата на ведомствата текущо през годината ще бъдат давани до 90%. Едва след 1 ноември 2027 г. ще бъдат дадени останалите 10%, ако не се нарушава планираният бюджетен дефицит.